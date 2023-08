Tras la denuncia de Xóchitl Gálvez y la sentencia del TEPJF, AMLO se defiende: "¿Dónde está la mentira?"

El presidente López Obrador arremetió contra el Tribunal Electoral, ya que aseguró que alteraron sus declaraciones en la mañanera sobre la senadora y aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, criticó que por orden del TEPJF, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó imponerle medidas cautelares por sus comentarios contra Gálvez, al advertir posible violencia política de género.

Además de ordenar el retiro o modificación de las mañaneras del 10, 11, 14 y 17 de julio, el INE le impuso que se abstenga de hacer comentarios sobre la senadora.

Cuestionado sobre la resolución del INE, el presidente expresó que “se da esta resolución que muestra de cuero entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este Tribunal Electoral”.

El presidente López Obrador manifestó que “ojalá la gente pueda revisar el expediente que, vamos a procurar que se conozca, porque me acusan de violencia política de género, violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero a qué tribunal acudo yo. Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo haré porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes. No, nada más es informarle a la gente”.

AMLO asegura que lo que dijo sobre Xóchitl Gálvez no es violencia política de género

FOTO: Archivo

Por ello, explicó que planteó la reforma electoral para que los integrantes del Tribunal Electoral los elija el pueblo, “no los partidos, la mafia del poder económico y del poder político. Tenemos que seguir estableciendo la democracia para que ya no se suceda lo de antes que imperaba la oligarquía, dominaban los oligarcas”.

Después, el presidente pidió que se colocaran las graficas con sus declaraciones sobre la senadora y la interpretación de la autoridad electoral.

Con información de Noemí Gutiérrez y Elia Castillo