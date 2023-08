A través de X, la red social que por mucho tiempo fue conocida como Twitter, el reportero Víctor Gálvez compartió un video de un hecho ocurrido en avenida de los Insurgentes Norte en la zona de La Raza, en donde un motociclista intentó desquitarse con un vehículo y terminó afectado.

El actuar del motociclista provocó diversos comentarios, la mayoría eran burlándose de él debido a su acción, pues generalmente, las personas suelen tener una percepción negativa de ellos, pues en muchos casos aprovechan la facilidad con la que pueden alcanzar altas velocidades y terminan causando accidentes.

Así intentó dañar a un auto, pero terminó en el suelo

El audiovisual fue publicado el 4 de agosto y ya cuenta con más de 28 mil reproducciones, no obstante, se desconoce exactamente a qué altura ocurrió. El clip fue grabado por otro motociclista, se puede ver cómo adelante de él se encuentra el "biker" que al pasar cerca de un auto rojo, una vez que se encuentra a un costado de él, decide actuar, pensando que con esto le provocará algún daño.

El motociclista cayó al piso cuanto intentó agredir el auto de otra persona. | FOTO: X @VICTHOR_GALVEZ

Sin más, el motociclista decide darle una patada con la pierna izquierda a la altura de su costado derecho, pero es claro el la fuerza ejercida no sería la suficiente como para causarle algún daño al auto, por lo que el "biker" cae al piso, resultando contraproducente la agresión que intentó ejercer.

Al caer al piso, golpea ligeramente a un auto azul que se encontraba en el carril contiguo. Finalmente, su motocicleta queda enfrente del auto rojo al que pateó y no tiene otra opción más que ponerse de pie. Es entonces cuando termina el video, se desconoce qué ocurrió después, pero los comentarios no se hicieron esperar.

Y es que los usuarios señalaron que no tuvo sentido que intentara patear un auto, pues la lógica indica que al vehículo, que es más pesado, no le pasaría algo, mientras que a él sí, además de que no tenía sentido que con la patada pudiera causarle un daño al vehículo o incluso voltearlo