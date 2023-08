Fernando "N", agresor del joven del Subway, cuenta con orden de aprehensión y se busca en México y EU

El Fiscal General de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, informó esta mañana que buscan a Fernando “N” conocido como “El Tiburón”, luego de que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona anunció ayer que se emitió una ficha roja de búsqueda para localizar al supuesto instructor de artes marciales que dio una golpiza al adolescente Santiago de 15 años de edad.

“Están en su búsqueda, quizás es cuestión de horas, quizás, que se dé un resultado”, acotó el fiscal Ruiz Contreras.

Fernando "N" es buscado por la policía. Foto: Archivo

¿El golpeador del Subway salió del país?

José Luis Ruiz explicó que la emisión de la ficha roja contra Fernando “N” no necesariamente implica que el prófugo haya salido del país: “La ficha roja se puede emitir salgo o no salga del país, por si hay alguna salida de él, pero no quiere decir que ya no esté en el país”, señaló y ante la sospecha de que “El Tiburón” lo haya hecho, señaló:

“No, ya se verificó con las autoridades de EU, principalmente en donde se pudiera generar alguna alerta para con nosotros. De hecho por el momento la persona (Fernando “N”) no tiene pasaporte”: Ruiz Contreras.

El fiscal José Luis Ruiz afirmó que se llevan a cabo todas las diligencias además con los estados circunvecinos de San Luis Potosí para localizar y arrestar al golpeador del chico de 15 años que sigue en recuperación para que se valoren las heridas en caso de que tengan alguna complicación.

El gobernador de SLP, Ricardo Gallardo dio a conocer la ficha roja de búsqueda. Foto: Archivo

Ruiz Contreras apuntó que las extremidades de Fernando “N” quien practica artes marciales no están tipificadas como armas, sino como agravantes. “Es una agravante, no que se considere una arma la extremidad de una persona, pero si es una agravante por la práctica de las artes marciales”, dijo y sostuvo que:

“Está previsto el código penal cuando se hace uso alguna experticia se puede agravar y en este caso se puede agravar por tratarse de un individuo”: José Luis Ruiz.

El joven agredido en el Subway rompió el silencio

Durante el anuncio de la emisión de la ficha roja, Gallardo Cardona afirmó: “Va a haber todo el peso de la ley, todo mundo está buscándolo, lo tenemos que encontrar y en próximas horas dar resultados. Sí, ya hay ficha roja y se va a empezar a buscar por cielo, mar y tierra”.

Por su parte, el vocero de Seguridad Estatal, Miguel Gallegos Cepeda, conminó a la sociedad en general a que colabore con denuncia anónima al 089. Además informó que ya investigan a otras posibles víctimas de agresiones.

Esta mañana, Santiago narró cómo fue la agresión previo y después de los golpes que recibió de Fernando “N” a quien ya lo conocía puesto que era un cliente frecuente del negocio y en varias ocasiones ya lo había tratado mal como no responder el saludo y ordenarle con groserías que bajara el volúmen de la música que escucha, pero sin aún haber llegado a los golpes.