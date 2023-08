Fernando "N", agresor del joven del Subway, era cliente frecuente y siempre trató mal al joven: “No pensé que fuera tan feroz”

Fernando “N” conocido como “El Tiburón” Medina quien fue captado en video cuando dio una golpiza al adolescente de 15 años que trabaja en un Subway en San Luis Potosí, era un cliente frecuente del establecimiento, por lo que no fue la primera vez que lo agredió, aseguró Santiago, quien aún se recupera de las heridas provocadas por el hombre de 47 años que supuestamente es entrenador de artes marciales.

El chico recordó que el día de la agresión, “El Tiburón” llegó al negocio y ni siquiera le regresó el saludo que le dio. “Había mucha gente y estaba apresurado, se molestó y se quedó parado en la barra donde yo lo atendía. Me empieza a insultar de muchas formas. Le dejo el pedido a mi compañero, pero le hago saber al cliente que debe volver a formarse aunque sea cliente frecuente”, dijo el joven en entrevista para Telefórmula.

Fernando "N" sigue prófugo. Foto: Archivo

“Le dije ‘tranquilízate’”: dijo el niño al “Tiburón”

“Le dije ‘tranquilízate, no tiene que llegar a tanto’. No me da tiempo para hablar y me agrede, me deja otro golpe que la final no puedo hacer nada, incluso termino muy exaltado, una sensación extraña”, recordó Santiago días después de la golpiza que recibió por parte del hombre de 47 años que todavía continúa prófugo de la justicia.

“No pensé que fuera a recibir esto, no pasó por mi mente este tiempo que fuera a ser tan salvaje y tan feroz, no pude abrir los ojos por los golpes, los tenía muy hinchados”. Santiago.

Santiago agregó que como pudo se levantó y fue al sanitario del negocio para quitarse la sangre del rostro para llamar a su mamá y contarle lo sucedido. El adolescente estaba conmocionado por la forma como Fernando “N” lo trató ahora con golpes, dado que en otras ocasiones ya había sido maltratado por él.

Santiago iba a dar parte de los 2 mil 600 pesos de su sueldo

“Yo ya lo conocía, me había tratado mal antes. La primera vez me pidió que le bajara a la música de manera grosera. La segunda vez llegó acompañado y me mostré amable para dar una buena impresión”, señaló Santiago quien iba a cobrar 2 mil 600 pesos en la quincena por laborar en el sitio, dinero que lo iba a compartir con su mamá Edith.