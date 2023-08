Escuela Código de la CDMX anuncia nuevo sitio web para informar de cursos

La Escuela Código, creada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), informó a sus seguidores acerca del nuevo sitio web en el que los usuarios podrán navegar todos los interesados en los cursos, capacitaciones y clases impartidas por la institución.

"La escuela pública de programación más grande de América Latina tiene un nuevo sitio web para que permanezcas informada (o) de los cursos que te ofrece #EscuelasDeCódigo Entérate de los programas, módulos, sesiones, horario", señaló la dependencia, que a su vez compartió un link para realizar el registro.

Cabe recordar que estas dependencias fueron impulsadas por la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (2018-2023), con el propósito de incentivar la creación, aprendizaje, e implementación de herramientas tecnológicas a diferentes niveles para ayudar a la ciudadanía; pero también para dar opciones de profesionalización en términos de lenguajes de programación.

Se trata de un programa educativo en el que las y los ciudadanos pueden aprender de programación de manera gratuita en cualquiera de las sedes de los Puntos de Innovación, Libertad, Artes (PILARES), ubicados en diferentes barrios y colonias de las 16 alcaldías la Ciudad de México.

"En los PILARES ahora tenemos una cereza del pastel, que es la Escuela de Código. La Escuela de Código en realidad es una escuela de programación gratuita, porque todo en PILARES es gratuito. Entonces le damos oportunidad a jóvenes que terminaron la escuela o que no terminaron la escuela, que a lo mejor no acabaron la preparatoria, pero son muy buenos para la programación", indicó la ex mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.