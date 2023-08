¿Por qué Claudia Sheinbaum entró a la política? Esto le dijo a universitarios

En su visita a Nuevo León como parte de los recorridos para sus "Asambleas Informativas", Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, realizó una visita a la Universidad Regiomontana donde sostuvo una charla con los jóvenes estudiantes quienes la cuestionaron sobre por qué decidió entrar a la política.

La ex jefa de Gobierno de la CDMX detalló a los presentes que la mayor parte de su etapa profesional se dedicó a la academia, como profesora e investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de finalizar su licenciatura y obtener el grado de doctora en Ingeniería Energética por la misma casa de estudios. No obstante, aseguró que desde niña, tuvo una formación activista y política en su casa, con sus padres.

La Dra. Sheinbaum explicó que en el 2000, el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador la invitó a su gabinete como la titular de la Secretaría del Medio Ambiente. Desde ese momento, Claudia Sheinbam acompañó al ahora presidente de México en diferentes etapas y fue así como decidió seguir en la política.

Claudia Sheinbaum en la política

Claudia Sheinbaum señaló que la razón principal radicaba en lo que la movía desde joven, es decir, la transformación del país para que todos los mexicanos y mexicanas tuvieran una vida digna. Por lo que al dejar su cargo como titular de la Sedema fue compitiendo por puestos más importantes.

"Esa decisión fue fundamental en mi vida, eso me llevó a competir por primera vez en Morena a jefa delegacional en Tlalpan, eso me llevó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y hace seis semanas tomé la decisión de dejar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad para participar en lo que representa hoy en nuestro partido una encuesta para definir quién va a ser Coordinador o Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, y lo que posteriormente siga", indicó.

Claudia Sheinbaum durante evento en su administración al frente de la Jefatura de Gobierno. Foto: Archivo.

La ex mandataria capitalina comentó que para ella la academia y la política son parte fundamental de la transformación, "ciencia y política no pueden estar desligadas, la educación y transformación no pueden estar desligados", enfatizó.

Ante los jóvenes y académicos presentes, destacó la importancia de la educación pública, aunque no demeritó que existan opciones privadas, pero aseguró que el gobierno está obligado a proveer de este derecho y recordó que por ello, en su administración llevó a cabo diferentes programas para garantizarlo a los jóvenes como "Mi beca para empezar", entre otros proyectos.