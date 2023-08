Claudia Sheinbaum defiende los libros de texto, descarta adoctrinamiento ideológico

Claudia Sheinbaum, quien aspira a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, aseguró que hoy en día hay mayor apertura en los libros de texto. En medio de la polémica por la supuesta imposición del comunismo en los libros de la Secretaría de Educación Pública, la aspirante descartó esta versión.

"Tengo que ser franca, no he leído los libros de texto, pero lo que sí he leído muchas de las opiniones, tanto de quien hizo los libros de texto, al propio presidente de la República y a otras personas que han estado hablando".

"Esta idea de que viene una ideología tremenda dentro de los libros de texto, en realidad no lo es. Más bien, hoy se abren muchas cosas en los libros de texto que es importante abrir al conocimiento de los niños y las niñas", sostuvo en entrevista con los medios de comunicación, después de un encuentro en la Universidad Regiomontana, en Nuevo León.

Enfatizó que el humanismo siempre debe ser parte para la educación de los niños y niñas. Respecto a la postura del PAN, que pidió arrancar las hojas, Sheinbaum los calificó como fascistas.

"Eso habla de una posición que solamente se puede vincular con posiciones de gobiernos fascistas que quemaban libros", agregó.

En el encuentro con universitarios, Sheinbaum compartió su experiencia desde las distintas facetas de su vida: luchadora social, académica y funcionaria.

Los estudiantes le plantearon diversas preguntas que van desde el nearshoring, la posición de las mujeres en la vida pública hasta el método para generar más empleos. Hoy por la tarde tendrá una asamblea informativa en Santa Cantarina, mientras que mañana visita a Hidalgo, siendo el Aeropuerto Felipe Ángeles el punto donde va a aterrizar.