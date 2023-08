¿Cuáles son los lineamientos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que entra en vigor este viernes 4 de agosto?

Fue el pasado 8 de mayo cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y así se les pueda garantizar a los niños y niñas alimentos, casa, vestido y salud por parte de sus padres.

En este contexto, se creó este padrón que albergará todos los datos de los deudores y que significará un obstáculo legal, ya que será necesaria la consulta al momento de realizar algún trámite o para obtener documentos de identidad. Cabe recordar que el 9 de mayo entró en vigor oficialmente el registro y este viernes entraron en vigor los Lineamientos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

En México tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria| FOTO: Cuartoscuro

¿Qué es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y dónde se consulta?

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es un sistema público que recaba datos tanto de los deudores como de los acreedores de obligaciones alimentarias, es decir, personas que adeuden pensiones mayores a 90 días y cuya información se actualizará de forma mensual.

En la base de datos se podrá encontrará la siguiente información sobre el deudor:

Nombre

Claver única de Registro de Población ( CURP )

) Registro Federal de Contribuyente ( RFC )

) Órgano jurisdiccional que ordenó la inscripción

Monto de la obligación alimentaria

Plazo de pago de los alimentos definitivos

Datos del expediente o causa jurisdiccional de la cual deriva la inscripción

Edad

Sexo

Nacionalidad

Ocupación o profesión

Nombre completo de los acreedores alimentarios y parentesco

Con este registró se busca garantizar el desarrollo integral de las niñas y niños. | FOTO: Cuartoscuro

Cabe recordar que anteriormente, la Ciudad de México, Chiapas y Coahuila ya contaban con registros estatales que concentraban datos de los deudores alimentarios morosos, pero con este nuevo padrón se busca homogenizar el sistema para garantizar el desarrollo integral de las niñas y niños.

En este sentido, es preciso mencionar que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria, esto en un país en el que el 67.5 por ciento de las madres solteras se tienen que enfrentar a la evasión del pago por parte de los padres.

Padres deudores: ¿cuáles son los Lineamientos el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias?

Dichos aspectos a considerar sobre este padrón entraron en vigor hoy viernes 4 de julio, de acuerdo con los Publicado en el Diario Oficial de la Federación y uno de los fines es que los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas suministren, intercambien, sistematicen, consulten, analicen y actualicen la información que se generen sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de su competencia, con la finalidad de crear un sistema de consulta y emitir Certificados de no inscripción para salvaguardar los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este viernes entran en vigor lis lineamientos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. | FOTO: Cuartoscuro

Será el Sistema Nacional DIF el organismo encargado de interpretar los lineamientos a través de sus áreas en el ámbito de sus competencias. Por otro lado, cabe aclarar que los Tribunales tienen la obligación de suministrar y actualizar la información al Registro sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de su competencia y jurisdicción, durante los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Registro

Este es público, gratuito y digital y se albergará en la página oficial del Sistema Nacional DIF, asimismo, el acceso al Registro estará disponible en las siguientes modalidades:

Consulta pública : Para cualquier persona que desee obtener información contenida en el Registro, conforme al Capítulo Tercero de los presentes Lineamientos

: Para cualquier persona que desee obtener información contenida en el Registro, conforme al Capítulo Tercero de los presentes Lineamientos Ingreso de Datos : Para el acceso de los Tribunales

: Para el acceso de los Tribunales Consulta de las Procuradurías: Permitirá el acceso a la base de datos en su totalidad.

La inscripción en el Registro tiene efectos declarativos, por lo tanto, no protege ni prejuzga sobre derechos de las partes o terceros. Para realizar la inscripción en el Registro, los Tribunales deberán suministrar los datos que se soliciten mediante el formato que para el efecto proporcione el Sistema Nacional DIF.

Este padrón será un obstáculo legal para los deudores alimentarios. | FOTO: Cuartoscuro

Certificado y consulta

La solicitud para la emisión del Certificado se ingresará a través de la Plataforma, para este fin se deberán capturar electrónicamente los siguientes datos:

CURP (dato necesario para evitar las homonimias

Nombre completo

La información mínima que contendrá el Certificado será:

Nombre o nombres, apellido (s)

CURP

Declaración de no inscripción

Firma del responsable de la emisión

Candados de validación

Accesibilidad al registro

Toda persona que requiera hacer uso de la Plataforma tendrá garantizado el acceso tomando en cuenta los ajustes razonables de accesibilidad.

Transparencia

La información generada durante la vigencia de los Lineamientos se apega a las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Por otro lado, el padrón digital estará disponible en la normateca del Sistema Nacional DIF.

Esto es lo que ya no podrán hacer los deudores de pensión alimentaria

Mientras los morosos no cuentan con el Certificado de no inscripción, es decir, el documento con el que podrán acreditar que no deben pensiones alimentaria, no podrán solicitar:

Documentos de identidad

Pasaporte

Licencia de conducir

Trámites relacionados con la compra y venta de inmuebles ante notario público

Transmisión de derechos de propiedad

Se deberá acreditar la no inscripción ante el Registro Civil si se busca contraer matrimonio. | FOTO: Cuartoscuro

Por otro lado, quienes estén registrados en la lista de deudores no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni participar como aspirantes a jueces locales y federales. De igual forma, si buscan contraer matrimonio, deberán acreditar la no inscripción ante el Registro Civil y los deudores enfrentarán restricciones migratorias, esto en caso de que existan argumentos que sugieran su salida del país como un medio de evasión de su deuda

SIGUE LEYENDO:

"La falta de cumplimiento en la pensión alimenticia, es una forma de violencia económica", afirma Yasmín Esquivel

Veracruz: exhiben a deudores alimentarios con tendedero en pleno Día del Padre