AMLO anuncia conferencias de prensa vespertinas para explicar el contenido de los libros de texto

A partir del martes 8 de agosto, en conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, y especialistas darán a conocer los nuevos libros de texto gratuitos informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa mañanera.

El mandatario precisó que se revisará libro por libro por parte de quienes los hicieron, que son maestros, pedagogos y especialistas de todas las materias y enfatizó que es una facultad del Ejecutivo la elaboración de los libros de texto gratuitos porque está establecido en el artículo tercero de la Constitución.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se revisará libro por libro. Foto: Especial

Al preguntarle si es legal que los gobernadores puedan frenar la distribución tratándose de una facultad federal, el presidente dijo que no puede hacerlo "no podrían hacerlo, pero tampoco es como este asunto de prohibirme hablar, no vamos a entrar nosotros en polémica, es una facultad que tenemos de acuerdo a la Constitución, al artículo tercero constitucional, pero yo creo que va a ayudar mucho el informarle a la gente, como va a ayudar mucho, porque si son nada más gritos y campaña en contra pues pueden llegar a confundir".

AMLO anuncia conferencias de prensa vespertinas

López Obrador manifestó que hay que informar de los nuevos contenidos “para que no haya manipulación sobre lo que contienen, quiénes los hicieron, si son doctrinarios, si tienen el virus del comunismo o no, cuál es el fundamento teórico, quiénes participaron, qué papel tuvieron los maestros que son quienes los que los van a aplicar que nunca Los tomaban en cuenta”.

Criticó que desde el gobierno de Ernesto Zedillo se encargaba a editoriales españolas la elaboración de los libros de texto gratuitos. Situación que cambió en su gobierno.

“Nada más que no nos vayan a censurar, que vamos a doctrinar, que vamos a difundir el virus del comunismo aquí”, afirmó.

Dijo que primero se presentarán los libros de educación básica en sesiones informativas de las 17:00 a 19:00 horas. Foto: Cuartoscuro

Dijo que primero se presentarán los libros de educación básica en sesiones informativas de las 17:00 a 19:00 horas.

“Pero que además los tengan ustedes, si además no sé si los puedan distribuir porque hay un amparo para no distribuirlos, pero creo que tienen que ver con la escuela”, expresó el presidente.

“Son ejemplares que se van a distribuir, son como 170 millones pero son los libros de primaria, preescolar, primaria, secundaria y los libros para maestros, y los libros también complementarios de consulta, todos los libros (…) Para que se tenga toda la información y que los papás que quieran conocer sobre los libros”, añadió.