Jorge Romero asume la presidencia de la Jucopo en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política en sustitución de Ignacio Mier, coordinador de Morena.

Tras la sesión de trabajo, el diputado federal panista, señaló que habrá coincidencias con los diversos grupos parlamentarios y que trabajará de manera institucional desde la JUCOPO, aunque aclaró que, como coordinador del PAN, y parte de la oposición, no soltarán sus posturas políticas de lo que creen, por lo que auguro que habrá divergencias y una de ellas está en la Reforma al Poder Judicial.

“Y ubicados en el mundo real, por más intención real que existe que encontremos nuestras coincidencias pues habremos de encontrar diferencias, pues es obvio, sería una ingenuidad que eso no va a ser así. Una que me atrevo a anticipar, hablo como coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, ahorita en mi papel de representar al PAN, una con la no vamos a poder avanzar jamás, si su contenido es una reforma que limite sus facultades, es la reforma constitucional al Poder Judicial, por ponerte un ejemplo”, aclaró.

Informó que presentarán un proyecto alternativo de presupuesto económico, en donde esperan que el Frente Amplio por México, coincidan en que no se alteren los recursos de los órganos autónomos, ni el poder judicial, ni ningún otro contrapeso en el país.

Sobre las palabras dichas durante la plenaria del blanquiazul, donde señaló que el último año de la legislatura será un “infierno”, Romero Herrera, expresó que será un año de mucho reto en el que, aclaró, buscará evitar la polarización.

Es exactamente mi trabajo el evitar que lleguemos a ese nivel tanto de belicidad como de polarización, así es como yo lo quise explicar; que pese a las circunstancias que lo van a fomentar por completo, nosotros tenemos que ser, y ahora yo como presidente de la Junta de Coordinación Política el primero que sepa cómo lo dije adentro, distinguir”, expuso.

Al pasarle la batuta, Ignacio Mier, deseo éxito al panista y confió en que Jorge Romero sabrá manejar los trabajos del último año de ejercicio constitucional de la 65 legislatura.

“Por eso le expreso mi beneplácito, la disposición propia del grupo parlamentario de Morena, de la coalición Juntos Hacemos Historia para que, con el voto ponderado que tenemos dentro de la Junta, podamos ir construyendo acuerdos que faciliten el trabajo de todos los órganos bajo los cuales se rige el trabajo administrativo y legislativo en la Cámara”, expresó.

Señalar que ya en los acuerdos para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva, se perfila Marcela Guerra, luego de que Alejandro Moreno Cárdenas declinó por el bien de México.

Con información de Elia Castillo