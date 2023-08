Caso Beer House: diputados de Morena desechan juicio político contra alcalde de San Luis Río Colorado

Los diputados que integran la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Sonora decidieron desechar, por mayoría, la solicitud de un juicio político en contra del presidente municipal de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas.

El juicio político fue promovido por los diputados de Movimiento Ciudadano, quienes buscaban que el Alcalde explique las omisiones cometidas al verificar el establecimiento conocido como Beer House, el cual sufrió un incendio intencional el mes pasado, generando que un total de 13 personas fallecieron.

El juicio no avanzó por los votos de los diputados Jacobo Mendoza Ruiz, Azalea Guevara y Héctor Raúl Castelo, los tres integrantes de la bancada de Morena.

Mientras que votaron en contra los legisladores Ernesto de Lucas y Rosa Elena Trujillo, ambos de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jacobo Mendoza, presidente de la comisión, precisó que no las denuncias y pruebas ofrecidas no son suficientes para ameritar iniciar un juicio político en contra del alcalde de San Luis Río Colorado, además, consideraron que es un asunto de carácter penal y no político.

Sin embargo, el diputado Ernesto de Lucas, señaló que el mismo alcalde y su equipo de trabajo confirmaron en una rueda de prensa que no realizaron las verificaciones necesarias y que el establecimiento no tenía permiso de operación municipal, por lo que ese solo era elemento suficiente.

Además, precisó que hasta ahorita no hay un solo funcionario municipal separado de su cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes, y por eso ellos no van a quitar el dedo del renglón en el tema, hasta que también haya castigo para quienes, por omisión, ayudaron a que la tragedia fuera mayor.