Keneth Smith: México no hay evidencias científicas sobre la afectación de exportaciones de maíz transgénico y violaría el TMEC

Canadá se suma a Estados Unidos al panel para resolver la disputa sobre el maíz transgénico con México. Ante esto, Keneth Smith, exjefe negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló que la entrada de maíz americano amarillo de origen genéticamente modificado al territorio, ese decreto se cambió de lo que era en 2020 a febrero de 2023 para restringir la utilización de maíz para la producción de harina y de tortilla,

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios el internacionalista explicó que, desde un inicio Canadá junto con Estados Unidos externaron su preocupación y las medidas que está implementando México bajo una justificación sanitaria. En este sentido, dijo que, al no haber una justificación científica para imponer barreras sanitarias, es cuando las partes del tratado pueden argumentar que México está violando el acuerdo.

“A pesar de que Canadá no es un exportador de maíz amarillo a México, tienen un interés sistémico, ya que es un productor y exportador de biotecnología a agrícola”

Al respecto, señaló que uno de los productos que exporta Canadá es la canola que es una planta oleaginosa que se utiliza para formularse, la cual, es comestible y tiene la preocupación de que esta medidas que implementan no sólo al maíz, sino de una guerra frontal que tienen varias áreas del gabinete mexicano, en contra de todo el consumo de biotecnología agrícola y por eso el país canadiense se une al panel.

Por ello, aseveró que la nación mexicano no tiene argumento específico sobre afectación a exportaciones canadiense de maíz a México, pero sí participa con argumentos y explicará como lo hizo en el comunicado que emitió, porque las medias que está implementando no son conformes ante el tratado porque no se basan en evidencias científicas.

Señaló que México hoy está presionado, ya que Canadá tiene otro socio del Tratado que está poniendo sobre la mesa esta preocupación específica sobre el tema del cumplimiento de las medidas sanitarias.

Ante esto, Estados Unidos, al presentar su solicitud de panel, presentó un documento donde argumenta con detalle, cuáles son las violaciones que tiene en las medidas que está tomando México y uno de los temas principales está relacionado con la violación del capítulo de medidas sanitarias y con la violación de acceso a mercados.

Asimismo, explicó que cuando se observan las violaciones en materia de acceso a mercados, no solo se trata de analizar si hay restricciones en la frontera, es decir, si el producto en cuestión puede cruzar a México, sino que también se trata de un acceso efectivo al mercado, lo que significa que el producto puede entrar al país pero hay una restricción o se pretende imponerla en materia de regulación para impedir ciertos usos de este producto.

En el caso de Estados Unidos, insistirán en que hay un daño comercial y en la posibilidad de que si México pierde el panel y no elimina el decreto podría haber represalias comerciales.

