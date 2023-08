La prioridad de Zoé Robledo está en el IMSS, pero no descarta buscar la gubernatura de Chiapas en el futuro

Este viernes en la conferencia de prensa en Acapulco, el director general del IMSS, Zoé Robledo, insistió en que se queda en su cargo para seguir construyendo una institución de salud para los próximos 80 años, "la patria es primero".

"Las decisiones por difíciles que sean, cuando son las correctas, creo que lo hacen estar satisfecho y tranquilo a uno con su conciencia. Hoy lo que estamos construyendo es una institución para los próximos 80 años, para las próximas generaciones, y eso se debe anteponer ante cualquier aspiración por legítima que sea", expresó.

Dijo que esta decisión no la van a entender algunos en este momento; sin embargo, aseguró que tiene que ver con algunas versiones publicadas en un medio sobre empresas y licitaciones.

"No, esas versiones ya fueron aclaradas al periódico que las publicó, sacaron completa una versión de que no había direcciones falsas, que no había registros públicos que no existieran y se aclaró y en ningún momento tuvo que ver esto", aseguró.

Agregó que él desea seguir acompañando al presidente López Obrador para construir un nuevo sistema de salud, una nueva institución.

Aseguró que esta decisión no la entenderán algunos en este momento. Foto: Presidencia

"Para mí estoy acompañando como los que acompañaron a Juárez, como los que acompañaron a Lázaro Cárdenas, y eso pues solo la historia demostrará quién tenía razón.

"Chiapas siempre va a estar en mi destino, en mi origen, es una causa que además, estoy seguro que se puede ayudar mucho también, el estado de Chiapas es el que tiene menos personas en seguridad social, tener un IMSS-Bienestar fuerte al final de cuentas apoya a 4.5 millones de chiapanecos ", expresó.

Finalmente dijo que las intenciones de ayudar a ese estado no tienen que verse desde qué cargo se puede aportar, sino desde el momento en el que más se puede ayudar.