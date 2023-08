Javier López Casarín: "La Ley de Ciberseguridad aborda la regulación en Inteligencia Artificial"

El presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Javier López Casarín, confió en que para el periodo ordinario de sesiones que está por comenzar, se apruebe la Ley Federal de Ciberseguridad.

Indicó que la iniciativa, que está en dictaminación en cuatro comisiones, tipifica delitos y aplicará sanciones de manera contundente para inhibir los abusos en las herramientas tecnológicas, incluido el uso de la inteligencia artificial.

Uso de las nuevas tecnologías

Entrevistado durante el foro “Beneficios de la Inteligencia Artificial para el Ejercicio del Periodismo”, el diputado federal del Partido Verde, indicó a El Heraldo de México que, la utilización de las nuevas tecnologías, no es buena ni mala, aunque si el uso que se le da y de ahí la necesidad de regularlas.

“Pero, qué pasa cuando le das un uso no correcto a esta tecnología, porque la tecnología no es buena ni mala, sino simplemente el uso que se le da; entonces, tenemos que partir de ¿Qué pasa? Los escenarios donde se le vaya a dar un mal uso que pueden ser bastantes, como hemos venido viendo, en la extracción de datos, en la extorsión, hay una serie de delitos que estamos tipificando y que pueden ser maximizados por esto”, apuntó.

Dijo que la Guardia Nacional ha hecho un gran trabajo para combatir los ciberdelitos, pero urge dotarlos de dientes para que puedan maximizar su labor, ya que México se ha convertido en el número uno en el continente americano en ataques cibernéticos.

También regularán la inteligencia artificial Foto: Especial

“La Ley Federal de Ciberseguridad, legislativamente, está dotando en conjunto, con la autoridad que es responsable de atender el tema, hoy día es la Guardia Nacional, donde se reciben las denuncias; sin embargo, al no tener tú estos dientes, si me permites la expresión, pues la autoridad queda en un espacio donde puede y hace lo que puede con el marco jurídico que tiene vigente, entonces, han actuado de una manera extraordinaria es un combate diario, es un combate que no cesa”, señaló.

Afectan intereses económicos

Expuso que, son temas serios los que se abordan en la Ley, que toca temas que afectan intereses económicos, que ya se han manifestado para bloquear el avance de la propuesta de ciberseguridad que también se trabaja en el Senado de la República.

“Esos son los intereses que hay detrás y contra los cuales estamos luchando, porque, pues porque hay intereses y hay voces que empiezan a emerger, después de 14 meses en querer restringir el avance de una iniciativa de ley, pero es muy sencillo, están muy contentos con el status quo, pues siguen actuando como lo han hecho, sin ninguna consecuencia; entonces, por eso tenemos que adelantarnos”, expresó.

Apuntó que el tema es tan relevante que, si la ciberdelincuencia fuera una economía, sería la tercera economía del mundo.

Con información de Elia Castillo.