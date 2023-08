Claudia Sheinbaum comparte sus detrás de cámaras con divertidos bloopers

Los videos difundidos en redes sociales son lo de hoy, ya que artistas, cantantes, actores y políticos pueden tener un encuentro más cercano con sus seguidores. Si bien la mayoría de estos videos que salen a la luz son de buena calidad, con un sonido perfecto, en muchas ocasiones los protagonistas de ellos tienen algunos errores, por lo que la escena se graba más de dos veces.

En este sentido y a modo de humor, Claudia Sheinbaum Pardo, actual aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa por la Transformación, compartió a sus más de 1.3 millones de seguidores de TikTok el detrás de cámaras del video de “5 datos que no sabías de Tren Maya”.

“Sabías que existe la Claudia TikToker? Chequen, estos son mis mejores bloopers”, escribió la Dra. Sheinbaum al compartir su video en esta red social, el cual fue recibido muy bien por sus seguidores: “Repetí este video tres veces. Les quedó muy bonito y nunca deje de sonreír”, "Claudia, te amo”, “Eres la mejor, Claudia”, fueron algunos de los más de 200 comentarios que generó dicho video y más de 26 mil reproducciones, hasta el momento.

Claudia Sheinbaum en la filmación del video para TikTok. Foto: Instagram @claudia_shein.

Divertidos bloopers de Claudia Sheinbaum

El video de Claudia Sheinbaum fue grabado en Puerto Morelos, Quintana Roo, en una de las secciones donde se construye el Tren Maya, el video tiene como objetivo informar a las personas sobre los datos que no se sabía sobre esta infraestructura.

La trabajadores de la obra de Tren Maya participaron en el video, si bien son expertos en la construcción, lo suyo no es el mundo del TikTok, pues la mayoría se adelantaba en las indicaciones o bien no se acordaban en lo que iban a decir, lo que provocó muchas risas.

Por más que ensayaron muchas veces, los trabajadores de la infraestructura no podían con el video, no sabes si fue por la pena y porque estaba la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la cual se mostró muy amable para mostrarles cómo se iba a grabar el video.