Línea SOS Mujeres *765 ha atendido más de 89 mil llamadas para protección

La titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Ingrid Gómez Saracíbar, destacó los resultados que se han obtenido en la capital del país con el programa Línea SOS Mujeres *765, programa implementado por la ex mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, como una serie de acciones realizada en conjunto para combatir la violencia contra las mujeres en la CDMX.

Luego de que el titular del Ejecutivo local presentara su "Segundo Informe Mensual de Actividades" con avances en materia social, protección de los bosques, seguridad, gobernabilidad, educación y cultura; Saracíbar detalló que en sus redes sociales que con "la Línea SOS Mujeres *765, se han atendido más de 89 mil 389 llamadas para protección".

Detalló que de canalización a los servicios del gobierno de la CDMX se han realizado "36 mil 901 llamadas de seguimiento, 3 mil 592 detenciones y se cuenta con 3 mil 285 carpetas de investigación abiertas". Dichos números se han registrado desde la creación de la Línea en julio de 2022, la cual se ha promovido también a través de brigadas de Semujeres para dar a conocer en todas las alcaldías, y principalmente en sectores vulnerables, sobre este servicio de atención a las féminas.

Las mujeres reciben apoyo del gobierno de la CDMX. Foto: Especial.

Claudia Sheinbaum, actual aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, decretó la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la CDMX en noviembre de 2019 cuando aún era titular del Ejecutivo local. A la par y en las semanas subsecuentes, anunció otros programas para este mismo objetivo como la Línea SOS Mujeres, Senderos Seguros, Abogadas de las Mujeres, entre otros.

En el caso de la línea de apoyo para las mujeres se ha logrado asistir a las que piden protección con casi 3 mil 285 carpetas de investigación abiertas en contra de hombres que las violentan.

Es una política integral de prevención, de atención, de concientización, no solamente a las mujeres sino a los hombres también; de cambio cultural, pero de mucho apoyo. Que una mujer que se sienta violentada por cualquier tipo de violencia, pueda acercarse a la autoridad y pueda tener el apoyo. Y al mismo tiempo, la cero impunidad, que cualquier delito que se cometa se sepa que no quedarán libres, que no quedará impune”, resaltó Claudia Sheinbaum.