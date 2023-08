Entre la opacidad y la secrecía: Xavier Tello pone el dedo en la llaga sobre las vacunas contra la Covid-19

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó reservar por cinco años los contratos del gobierno para adquirir las vacunas contra la Covid-19. Ante esta decisión, Xavier Tello, analista en políticas de salud recordó que existe una serie de contactos que se firmaron con algunos fabricantes como lo fue Pfizer y AstraZeneca, los cuales, internacionalmente pueden conservarse el derecho de secrecía de cómo son los contratos por un tema meramente comercial.

“Es una relación cliente con el proveedor”, apuntó Tello.

Aplicación de vacuna contra el Covid-19 Foto: Especial

Sin embargo, en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, indicó que esto no significa que tenga que ver con la seguridad nacional, sino con el sigilo de una operación comercial.

¿Qué pasa con el resto de las vacunas?

El experto en política de salud acusó que no ha quedado muy claro el tema de las inmunizaciones, como los fueron las negociaciones que se hicieron para adquirirlas. Asimismo, en el caso del gobierno de Rusia se desconoce la comprar del biológio Sputnik y ahora no se saben cómo fueron las que se tuvieron con Cuba, el precio que se ha estado pagando, cuánto se recibió de donativo y cuánto es el monto que se designó para el gobierno cubano.

Destacó la importancia de la planeación presupuestal, en que si se desconoce el costo promedio de una vacuna Covid-19 que pasó de ser una inmunización extraordinaria a una que han confirmado que permanecerá dentro del cuadro básico de las biológicos esenciales, no se puede tener una idea, por lo tanto, no se puede cotizar y de no estar en ello, no puede existir como política.

La vacuna será adquirida al gobierno de Cuba Foto: Especial

Asimismo, señaló que el costo que se asignó a las vacunas para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 no era extraordinariamente más grande que los fondos anteriores. Incluso, dijo, en términos reales podría haber tenido algunas pérdidas en algunos casos, por lo que, antes de tener la vacuna Covid-19 se podía gastar el mismo monto y actualmente se quiere hacer el mismo gasto, esto después de que la población se tiene que vacunar.

A través de la señal de El Heraldo Media Group, Tello señaló que han sido una serie de cosas que se desconocen debido a que se han reservado de dar esta información durante cinco años, es decir, en los próximos cinco años se darán a conocer las condiciones que se pusieron.

Se debe aplicar la vacuna cubana

Agregó que en su momento fue interesante conocer que no se pudieron entablar relaciones comerciales adecuadas o a futuro con alguno de los fabricantes. Además, precisó que Hugo López-Gatell nunca volvería a tener un contrato con Pfizer y ahora que se conoce que se comprará a Cuba, se desconoce en qué condiciones lo está adquiriendo

“No sabemos cuánto le estamos ayudando a Cuba más de lo que el país estuviera ayudando a México”.

Recomendó vacunarse para prevenir algún contagio o contrarrestar sus síntomas y disminuir la gravedad de la enfermedad y la hospitalización.

DRV