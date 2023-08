Alejandra Ibarra Chaoul presenta libro "Causa de muerte: cuestionar al poder. Acoso y asesinato de periodistas en México"

El trabajo de los periodistas asesinados en México no es de un periodismo súper especializado, con investigaciones peligrosas, muy sofisticado, con métodos de encriptación, o que investigaran o encontraran las pruebas del crimen organizado, sino que se trata de periodistas locales, quienes reportaban un bache, la falta de medicamentos en hospitales, malas condiciones en escuelas, la precarización laboral de policías, entre otros temas.

Esto fue un trabajo que desde 2018, Alejandra Ibarra Chaoul inició y que en este 2023, se plasma en el libro “Causa de muerte: cuestionar al poder. Acoso y asesinato de periodistas en México”. Cuando comenzó con sus investigaciones, comenta en entrevista para El Heraldo de México, su primer shock “es empezar a encontrar los trabajos de los periodistas asesinados, leerlos, escucharlos y cuestionarse ‘¿por qué el reportaje de un choque en carretera o por qué el reportaje de un hospital sin medicina, o un video haciendo sátira del alcalde que lo llamaba ‘cara de foco’, por qué este periodismo tan cotidiano sería causa de muerte?’”.

A partir de ahí comenzó con la pregunta “¿por qué el periodismo comunitario y cotidiano molesta o incomoda tanto?”.

Después de tantos años de trabajo, llegó a la explicación que en México asesinan a los “periodistas ciudadanos y reporteros locales, personas respetadas en sus comunidades y capaces de promover la participación social, cuando toman postura frente a un hecho” y todo esto mientras en el contexto, está el momento en que el poder, político o criminal, está en un periodo de inestabilidad.

"Lo que podemos hacer para revertir que esos silencios reinen"

A lo largo de 230 páginas, el lector podrá encontrar historias como la de Nevith Condés Jaramillo, cuya última noticia que cubrió fue la de un bache; o la de Javier Valdez, quien recopiló lo que la sociedad pensaba de Dámaso López Serrano, hijo de Dámaso López; o el caso de Juan Antonio Salgado Burgoin, un policía que comenzó a visibilizar sus malas condiciones de trabajo y señalando como responsable a la alcaldesa de La Paz en ese momento.

Ibarra Chaoul, politóloga y periodista, también autora del libro “El Chapo Guzmán, el juicio del siglo” (2019), compartió que ella no busca con su más reciente libro señalar quién lo hizo, sino por qué, analizando el trabajo de los periodistas asesinados y el contexto en que laboraban; además de que, con ello, visibilice los casos, para que haya justicia.

En respuesta a su pregunta de “¿por qué el periodismo comunitario y cotidiano molesta o incomoda tanto?”, fue descubriendo que “el trabajo de los periodistas independientes, de fundadores de sus propios medios y que tenían esta labor, invitaban mucho a la participación, decían ‘oigan, ustedes también denuncien, ustedes qué opinan’, invitaban mucho a que la gente se involucrara”, exigiera sus derechos, y con ello se dieran cuenta de lo que sucedía, por lo tanto asesinar a los periodistas no solo es silenciarlos a ellos, sino a comunidades enteras.

Ante esto, la autora comparte con El Heraldo de México que, para ella, “lo que podemos hacer para revertir que esos silencios reinen, es involucrarnos con el trabajo de los periodistas que han sido asesinados” y que ”como sociedad creemos que no nos afecta o creemos que no es un daño también para nosotros, porque yo creo que seguimos creyendo que el periodismo silenciado es este periodismo súper especializado que hacía investigaciones de cosas muy peligrosas y creo que entre más entendamos y más nos demos cuenta que el periodismo silenciado es aquel que cubría la información cotidiana que todos necesitamos para involucrarnos y para exigir más rendición de cuentas de nuestros gobernantes, más nos va a doler, nos va a molestar y nos va a dar coraje que no solo le están quitando la vida a este periodista, nos están quitando algo a todos, nos están quitando la capacidad de participar y de exigir”.

Termina diciendo en la entrevista que “entender bien estos casos y entender bien estos matices puede ayudarnos a entender por qué esto es un problema de todos”.

El libro “Causa de muerte: cuestionar al poder. Acoso y asesinato de periodistas en México” se encuentra físico en tiendas, y también está disponible en ebook y audiolibro. Es de la editorial Aguilar Ideas.

