VIDEO: vecinas de Ecatepec se agarran a golpes en la fila de los esquites

México es un país tan diverso que en él es posible ver toda clase de cosas, sus pobladores son quienes le dan un toque peculiar, a veces para bien otras para mal, lo cierto es casi diario ocurre algo que saca de la rutina los demás, tal como pasó en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, donde dos mujeres protagonizaron una pelea en uno de los lugares menos esperado: la fila para comprar esquites.

La pelea fue captada en video, aparentemente por la hija de una de las mujeres que se enfrentó a su vecina, por lo que se aprecia en la grabación las rencillas entre ambas datan de tiempo atrás, aunque se desconoce la razón por la que terminaron a golpes en plena calle, eso sí cada una con su respectiva porra. Los hechos fueron compartidos por el reportero Carlos Jiménez (C4).

Así se pelearon dos mujeres en Ecatepec

Según lo que se ve en la grabación, las mujeres prefirieron arreglar sus diferencias a golpes que disfrutar de unos ricos esquites, aunque su plan original era degustar el popular platillo. Se desconoce el porqué, pues la grabación comienza cuando ambas están retándose en la calle.

Las mujeres están de pie, comienzan a insultarse y provocarse, ninguna ha dado alguna señal de acercarse a su contrincante, pero una sí dice: “Órale hija de su p#t@ m@dr#”, mientras la otra le contesta que le baje, pero su intento de persuasión no fue eficaz. Las mentadas de madre son las que hacen que el contacto físico comience.

Mientras ellas comienzan a pelear alguien increpa a la persona que graba y le dice que deje de hacerlo, a lo que ella responde que está en su derecho, perdiéndose segundos de la acción. Una vez solucionado eso, la grabación sigue, ellas se agarran de la ropa, se jalan el cabello e insultan.

Tras soltar un amplio repertorio de groserías, los testigos comienzan a animar a su “peleadora” favorita, se escucha decir a alguien”dale güera”, aunque no se sabe a quién le dicen pues ambas tienen el cabello teñido de rubio.

En apariencia el motivo del conflicto es alguien o alguien apodado “El Greñas”, pues varias veces les dicen que lo hagan por él. Un hombre grita: “Ya rómpele su madre jefa”. A lo que una mujer responde:“Tú siempre has podido y nunca te has dejado”, todo esto lleva a que los testigos comiencen a discutir entre sí y así termina el video. No se sabe quién ganó la pelea.