AMLO exige acabar con el pacto de impunidad que favorece a los fiscales que incurren en delitos

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que urge una reforma judicial para remover a los malos fiscales estatales, pues criticó que a pesar de haber pruebas de que están involucrados en delitos “son inamovibles e intocables” por ley, y protegidos por el Poder Judicial de la Federación (PJF); el mandatario federal también les dio la opción de reivindicarse voluntariamente.

“Hasta las piedras cambian de modo de parecer”, dijo en la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Puso de ejemplos de fiscales señalados en participar en delitos al de Tamaulipas, Irving Barrios, y al de Morelos, Uriel Carmona.

Carmona fue señalado por la Fiscalía de la CDMX de proteger a un presunto feminicida. FOTO: Archivo.

Se ha demostrado que han estado involucrados en delitos: AMLO

“Que sí se ha demostrado de que se involucraron en delitos o son presuntos delincuentes, ahí es donde podría la Fiscalía General, también con todas las limitantes, porque en el caso de Morelos la Corte resolvió de que sólo lo pueden mover si hay un juicio político en el Congreso, y como en el Congreso no hay dos terceras partes no se puede, sólo si hay delitos del fuero común, y también en esos casos solicita las Fiscalía General que se extienda, entregue la orden de aprehensión y los jueces no lo hacen”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal expuso muchos de los actuales fiscales fueron impuestos por gobernadores de la oposición en complicidad con los congresos estatales, por lo que planteó que “sí se va a requerir una modificación a la ley” que garantice que haya una real autonomía, “no simulada porque si van a depender del gobernador, pues no se avanza, o de gobernadores pasados, por el tiempo”.

Aseguró que hay contubernio con los jueces. FOTO: Archivo.

Pidió que no haya fiscales a modo

En su caso, dijo que hay algunos casos en donde entran los nuevos gobernadores y les dicen a los fiscales: “‘yo quiero que me ayudes porque tú trabajaste con el gobernador anterior, por qué no presentas tú renuncia’, y lo hacen y el Congreso nombra a otra persona, pero no es fácil”.

Sobre el fiscal de Tamaulipas, dijo, fue nombrado en el sexenio de García Cabeza de Vaca y todavía dominado por el exgobernador, pero el actual gobernador morenista Américo Villareal “está pendiente” de su actuar.