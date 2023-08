Anallely muere una semana después de ser atropellada por una motociclista, vendía jugos para mantener a su familia

Este jueves, luego de cinco días hospitalizada, falleció una mujer de 41 años, identificada como Anallely “N”, quien fue atropellada por una motociclista el pasado viernes 10 de agosto. La víctima se encontraba vendiendo jugos cuando una mujer, a bordo de una motocicleta, la embistió por no detenerse en el tráfico y pasarse un alto. Familiares de Anallely exigen justicia por su muerte, ya que, hasta ahora, no hay personas detenidas por el crimen.

En entrevista con medios locales, la hermana de la víctima aseguró que Anallely vendía jugos para mantener a sus padres y que actualmente no cuentan con dinero necesario para pagar los gastos funerarios. “Hace una semana se metió la demanda y no vemos nada, nada. Yo pido mucha justicia, porque nosotros somos de bajos recursos. Mi hermana era el sostén de mis señores padres. No tenemos ni donde enterrarla, porque no tenemos dinero”, dijo la hermana de la víctima.

La mujer estuvo hospitalizada por cinco días. Foto: pixabay.

Pagan funeral para Anallely “N”

La mujer agregó que no cuentan con dinero para pagar el féretro, el panteón, el funeral, trasladados y los trámites correspondientes. Cabe mencionar que hasta ahora, la Fiscalía de Ecatepec no ha informado que haya personas detenidas por este crimen violento, por lo que los familiares de Anallely exigen a las autoridades que el crimen no quede impune.

El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, dio a conocer que se harán cargo de los gastos funerarios y brindarán acompañamiento a los familiares de Anallely. Esta información fue corroborada por la hermana de la víctima, quien aseguró que el edil le dará un lugar para sepultar a Anallely: “nos van apoyar en todo respecto al funeral y un lugar para sepultar a mi hermana. Ya es un hecho”, aseguró la mujer a medios locales.

La víctima fue llevada a un hospital tras los hechos, pero no sobrevivió. Foto: especial.

Anallely “N” fue atropellada cuando vendía jugos

De acuerdo con reportes preliminares y grabaciones de seguridad, el pasado viernes 10 de agosto, la víctima de 41 años se encontraba trabajando en su puesto de jugos, ubicado sobre la avenida de Las Bombas, cuando fue arrollada por una mujer que conducía una motoneta. La agresora no respetó el tráfico y terminó embistiendo a la mujer.

Por el fuerte golpe, Anallely cayó sobre el pavimento y se golpeó la cabeza por lo que comenzó a convulsionar. La víctima fue trasladada en una ambulancia al Hospital General de Las Américas en Ecatepec donde tuvo que ser intubada y donde perdió la vida tras cinco días estando bajo observación médica.

