“Todo está perdido, no tenemos casa”: Afectada de incendio en Hawái pide ayuda desesperadamente

Estados Unidos vive una de las peores tragedias en su historia en el último siglo, los incendios forestales en Maui, Hawái, han dejado, hasta el momento 93 muertos. Ante esto, Adriana Cárdenas, quien junto con sus tres hijos, fue una de las afectadas de este siniestro al perder prácticamente todo: su casa y documentos importantes.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, la joven afectada de 27 años, reiteró que perdieron todo al interior de su hogar, ya que no les dio tiempo de sacar absolutamente nada ante el devastador incendio.

"Todo está perdido, no tenemos casa ni donde estar, no tenemos documentos, no tenemos nada; la isla está muy mal”, señaló.