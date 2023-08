Xóchitl Gálvez: Aunque así lo quiera, AMLO no puede ser candidato en 2024

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y aspirante a ser la abanderada del Frente Amplio por México en el 2024, habló sobre el proceso interno de la alianza, luego de que fuera definida como una de las cuatro personas que avanzaron, junto con Santiago Creel, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. La legisladora hidalguense agradeció a los partidos el hecho de que hayan abierto el proceso a la ciudadanía.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Media Group, la legisladora blanquiazul explicó que ha insistido mucho en la labor de las redes sociales durante su recorrido por 18 estados, en donde buscaba recolectar las 150 mil firmas necesarias para continuar en el proceso.

Dijo que no sabe cuántas de las 550 mil firmas que tiene serán validadas, pero recordó que después del corte, ese número se mantendrá para la siguiente etapa del proceso interno del Frente Amplio por México. Además criticó los ataques que ha hecho el presidente López Obrador, especialmente en la supuesta discriminación que ha sufrido por su origen indígena y por su género.

"El presidente no se da cuenta que no es contendiente, el no puede ser candidato y es un superior jerárquico que trata que yo no llegue, a como dé lugar"