Frente Amplio Por México: Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes avanzan a la segunda ronda

Santiago Creel Miranda, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, son los aspirantes que pasaron a la segunda etapa del proceso para seleccionar a quien encabece el Frente Amplio por México, luego de cumplir con el requisito de las 150 mil firmas de apoyo ciudadano.

En conferencia de prensa, los integrantes del Comité Organizador, aclararon que no sólo se trataba de alcanzar 150 mil apoyos, recordó que debían estar distribuidos en al menos 17 entidades federativas y en casa una no podían rebasar las 20 mil.

“Eso lo establecimos desde el inicio del proceso para saber quienes tenían derecho a la siguiente etapa”, señaló Arturo Sánchez Gutiérrez, integrante del Comité Organizador, quien dijo que al momento se han registrado en la plataforma 1.9 millones de ciudadanos para participar en la consulta nacional del 3 de septiembre y recordaron que los registros para formar parte del padrón cerrarán el 20 de agosto.

Firmas por aspirante

El Comité Organizador no dio a conocer las cifras oficiales del número de apoyos que recibió cada uno de los 12 aspirantes, sin embargo, los aspirantes revelaron el reporte que ellos tienen de acuerdo a sus plataformas Xóchitl Gálvez, señaló que fueron 555 mil firmas, Beatriz Paredes, aseguró que alcanzó de 450 mil y Santiago Creel dijo que obtuvo 350 apoyos.

Enrique de la Madrid prefiero abstenerse de revelar el número toda vez que dijo, que parte del acuerdo fue que únicamente se diera a conocer los nombres de quienes cumplieron en el requisito pero no las cifras.

Las reglas del juego siempre fueron, siempre han sido, alcanzó o no alcanzó” señaló el priista.

Tómbola de participaciones

Luego de la entrega de las constancias a los cuatro aspirantes, se realizó la tómbola para saber el orden de sus participaciones el Foro “Visiones de México, diagnóstico y mirada al futuro” que se realizará este jueves a las 19 horas en el Hotel Fiesta Americana de Paseo de la Reforma. Enrique de la Madrid, será el primero en participar, le seguirán, Beatriz Paredes, Santiago Creel y finalmente Xóchitl Gálvez.

“Valió la pena las chingas que me paré”, fue la primera expresión de Gálvez luego del anuncio y señaló que aún no hay cifras oficiales y no descartó que la cifra que ella tiene se reduzca tras la validación que haya hecho el Comité Organizador.

Tras el anuncio los cuatro aspirantes sostuvieron una reunión privada con los integrantes del Comité Organizador. .

