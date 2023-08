AMLO descarta nexos entre el Cártel de Sinaloa y el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este jueves el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, y pidió que se castigue a los responsables; sin embargo, también llamó a esperar el resultado de las investigaciones y no caer en “conjeturas” ni “amarillismo” al culpar al cártel de Sinaloa.

“Me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria”, dijo durante durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

López Obrador condenó el asesinato de Villavicencio y lo equiparó con el caso en México del excandidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio.

“Enviar nuestro pésame a los familias del candidato Villavicencio, también al pueblo de este hermano país, de Ecuador, que son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos, nosotros los padecimos, lo sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio, muchos deben de recordar esos momentos tristes y de angustia, de miedo y de temor, por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador”, expuso.

La tarde del 9 de agosto ejecutaron al candidato presidencial de Ecuador.

Foto: AFP

Sin embargo, la prensa cuestionó al presidente de la República si el Gobierno Federal tiene información que marque indicios de que el crimen fue cometido por el narco mexicano, ya que que semanas antes, el candidato ecuatoriano denunció amenazas del cártel de Sinaloa.

"No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre y más en tiempos electorales se inventan cosas”.

“Entonces, hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie y esperar las investigaciones y esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables”, agregó.

Ante la insistencia de la prensa si hay información oficial que relacionen el caso con el narco mexicano, López Obrador lo rechazó.

“No, no tenemos esa información y sí me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria, poco responsable en autoridades y medios de información que en la mayoría de los casos son de manipulación, no medios de información. Entonces, hay que esperar y actuar con prudencia y con responsabilidad”, contestó.