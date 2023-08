Martí Batres descarta una emergencia de casos por Covid-19: "Ya se normalizó la situación"

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, descartó que exista emergencia alguna por el incremento de casos de COVID-19 a nivel nacional; sin embargo, indicó que, en caso de alguna alerta, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) emitirá las recomendaciones correspondientes.

"Parece que hubo un pequeño pico, pero que ya se normalizó la situación. De todas maneras, estamos atentos; en este momento no hay una situación de preocupación", expuso.

Al respecto, indicó que lo que se prioriza es la atención hospitalaria oportuna; no obstante, hasta el momento, el pico generado por la enfermedad no ha elevado los niveles de ocupación en clínicas y centros de salud, por lo que no amerita una alarma.

“De acuerdo a la información que nos brinda la Secretaría de Salud del Gobierno federal, no tenemos una situación de hospitalizaciones, siempre estamos atentos a proteger la salud de los habitantes de la Ciudad de México, pero también es importante que la información que estemos brindando sea la que corresponda al momento que estamos viviendo, y en este momento no estamos en una situación que amerite hospitalizaciones o situaciones de este tipo”, indicó.

Batres descartó que esté surgiendo un caso grave de hospitalizaciones

FOTO: Archivo

UNAM invita a retomar el uso de cubrebocas

Lo anterior se dio luego de que la máxima casa de estudios en México emitiera un comunicado en el que invitó a la población docente y estudiantil a ocupar cubrebocas en las instalaciones de la UNAM ante el aumento de casos de COVID-19.

Ante el próximo regreso a clases, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que en las últimas semanas se han registrado más casos positivos de la enfermedad, lo que revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país; no obstante, también destacaron que las hospitalizaciones, defunciones y variantes virales se mantienen sin cambios destacables.

De acuerdo con datos de la Red IRAG, hasta el momento únicamente 17 unidades hospitalarias a nivel nacional tienen una ocupación superior a 70 por ciento, de las cuales solo dos se ubican en la Ciudad de México.

En tanto, según el complicado del Conacyt, sólo hay tres mil 558 casos activos a nivel nacional, de los cuales 655 se ubican en la capital del país.