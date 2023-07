Periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez se encuentra desaparecido: FGE emite ficha de búsqueda

El miércoles 5 de junio, por la noche, fue la última vez que se supo de Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal en Nayarit del medio nacional, La Jornada; y este viernes, sus familiares informaron que interpusieron una denuncia para su búsqueda y localización, ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

La familia advierte que el reportero pudo ser sustraído por la fuerza de su domicilio, ubicado en El Armadillo, municipio de Xalisco.

También dieron a conocer detalles como el hecho de que parte de la ropa con la que fue visto por última vez, se encontraba en el domicilio.

Pero no encontraron la computadora personal, un disco duro externo así como el teléfono celular del reportero, y aunque encontraron identificaciones al interior de su cartera, hacía falta la credencial de La Jornada, donde trabaja desde hace año y medio.

El día de su desaparición, por la mañana Luis Martín había estado junto con su esposa Cecilia, en el municipio de Acaponeta, pero él volvió en autobús hacia Tepic, y se comunicó con su familia más tarde, alrededor de las 20:43 de la noche para informarles que no había luz en su casa.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit publicó la ficha de búsqueda TEP 154/202 Créditos: Facebook

El jueves 6 de junio, su familia acudió a buscarlo tras no poder comunicarse nuevamente con él, pero no lo encontraron, por lo que empezó la búsqueda entre sus colegas, y fue hasta este viernes cuando decidieron interponer la denuncia formal ante la fiscalía del estado.

Familiares dieron a conocer también que un desconocido intentó contactarles pero al no encontrar alguien de la familia directa no dejó mensaje pero antes había señalado que "tenía algo importante con relación a su padre”, pero ya no hubo comunicación.

FGE inicia búsqueda

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Nayarit publicó la ficha de búsqueda TEP 154/2023, con las señas particulares de Luis Martín Sánchez, de 59 años de edad, con una estatura de 1.60 metros, complexión delgada, de cabello corto, lacio, entrecano.

Además de ojos chicos, color café oscuro; y fecha de nacimiento del reportero del 01/06/1964; también refiere como señas particulares, dos cicatrices en el pecho del lado izquierdo, y otra en el pecho, del lado derecho.

