Detienen a feminicida en Nayarit: asesinó a su suegra y enterró el cadáver en el patio de su casa

Hace dos meses una mujer se sumó a la lista de víctimas de feminicidio en México (país donde en promedio son asesinadas 10 mujeres). Su nombre era María Enedelia Martínez, quien fue víctima de la rampante violencia de género, aunque ella no era la destinataria, pero murió por defender a su hija, Paola, quien tenía una relación con el hombre que le quitó la vida. Kevin “N" asesinó a su suegra y para deshacerse del cuerpo, lo enterró en un patio, después secuestró a la joven.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, donde el hombre vivía con su suegra y su pareja sentimental, a quien violentaba constantemente. De acuerdo con vecinos de las personas, el sujeto ya había privado de la libertad a la joven, pero aquel día fue demasiado lejos y asesinó con un arma punzocortante a su mamá. Tras inhumar clandestinamente el cuerpo se llevó a la joven.

Según testimonios de personas cercanas, Paola Alondra Mejía dijo a sus hermanos que había tenido una pelea con su madre, por lo que decidió mejor irse de la casa, sin dar más detalles de su ubicación, pero los antecedentes de violencia los hicieron dudar.

A menudo se dirigían al hogar de las mujeres, pero no había rastros de ellas, denunciaron la desaparición, pero pasaron los días y nada. Fue hasta que Paola pudo escapar de su cautiverio cuando se comunicó con sus hermanos y les dijo que estaba en Nayarit. Así fue como supieron de ella, sin embargo, de la madre no se sabía nada, porque la joven narró que no sabía lo que había ocurrido. Cabe señalar que los familiares informaron que la joven también está detenida, por lo que exigen su liberación.

Defender a su hija le costó la vida. Foto: Cuartoscuro.

Detención del feminicida

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Nayarit, detuvieron en esa entidad federativa a Kevin “N”, señalado por su posible intervención en un feminicidio perpetrado en la entidad mexiquense, el pasado mes de mayo. Indagatorias de la Fiscalía del Edomex determinaron que el posible implicado se encontraba oculto en el estado de Nayarit para evadirse de la acción de la justicia, por lo que mediante acciones operativas conjuntas de ambas Instituciones.

Kevin “N” fue capturado en el Boulevard Tepic, de la colonia Moctezuma, y posteriormente trasladado al Estado de México, donde fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, a disposición de un Juez, quien determinará su situación legal.

Enterró el cuerpo en el patio para deshacerse de él. Foto: Cuartoscuro.

La indagatoria por los hechos permitió determinar que entre los días 4 al 8 de mayo de este año, el hoy detenido habría privado de la vida a su suegra tras atacarla con un objeto punzocortante. Con la intención de deshacerse del cuerpo, el posible implicado lo sepultó de manera clandestina en el área de patio del domicilio ubicado en calle Nogal, de la colonia Hornos de Zoquiapan, en el municipio de Ixtapaluca y huyó del sitio.

Días después familiares de la víctima realizaron el hallazgo del cuerpo, por lo que informaron a esta Institución, por lo que fue iniciada la indagatoria correspondiente con protocolo de género, recabados datos de prueba y realizadas entrevistas a la familia de esta mujer.

Con los actos de investigación por este caso, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Feminicidio solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra el probable responsable, mandamiento judicial que fue otorgado y cumplimentado en el estado de Nayarit.

DMGS