“No queremos comprar un pleito”: México le diría adiós a la marca Mexicana de Aviación

Ante la dificultad para adquirir la marca de “Mexicana”, se optó por registrar otros nombres como “Maya” para la nueva aerolínea militar, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Indicó que este sábado tendrá una reunión en Mérida, Yucatán, con los secretarios de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, para tomar una decisión, ya que los aviones vuelan en diciembre.

Argumentó que no le conviene al gobierno comprar una marca que está en litigio, “no queremos comprar un pleito”. Dijo que lamentan que no puedan comprarla.

“Ya la tenemos registrada, registramos varias porque ¿qué creen qué pasa? Aquí dije de que era posible que se llamara ‘Maya’ Y fueron ese mismo día, o al día siguiente a registrar la marca ¡cómo hay coyotes, eh! ¿Por qué van a registrarla? Para que cuando Uno quiera usarla ya está registrada, ya tiene dueño y hay que comprarla, nada más que fueron a registrarla y ya estaba, ya le habíamos registrado a nosotros.

El presidente dijo que no quieren comprar un "pleito". Foto: Cuartoscuro

“Voy a registrar ‘peje’ ¿no? Amlito, ese no se puede porque esta prohibido. Nada, nada, yo no, yo no registro nada, lo que quiero decir que lo mejor era lo de Mexicana, era porque ya lo vi muy difícil”, expresó.

López Obrador manifestó que como el Poder Judicial no resuelve a favor del pueblo y sigue el Litigio por la marca Mexicana, decidieron tener alternativas. Se comprometió a que en diciembre comenzarán a volar los aviones de la aerolínea militar.

“Lo vamos a presentar, estamos esperando esto de la marca porque me produce tristeza el que se pueden ayudar 6 mil trabajadores aún con poco recibieran como 60 mil pesos, 80 mil pesos, Pero nunca han recibido nada, los han maltratado, Los estafaron, estos de la fiesta (que grabó Xóchitl Gálvez en el cumpleaños de Diego Fernández) que se quedaron con Mexicana y Aeroméxico”, argumentó.

El presidente señaló que sólo están esperando y tiene una reunión para el próximo sábado con el fin de decidir esto y será en la conferencia matutina donde dé a conocer los detalles.