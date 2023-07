Mujeres en Torreón comparten preocupación de desabasto de agua a Claudia Sheinbaum

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación de Morena, compartió parte de los momentos de su visita a Coahuila y el mensaje que le fue compartido por mujeres en el mercado Juárez de la ciudad, sobre los problemas que han tenido de desabasto del vital líquido.

"En el mercado Juárez de Torreón platiqué con Alma, Mariana, Margarita, Irma y Oralia, me expresaron que su mayor preocupación es el abastecimiento de agua. Lo anoté en mi libreta que llevo siempre en mis recorridos. No les vamos a defraudar. Las mujeres somos alma y vida de esta transformación", señaló la ex Jefa de Gobierno.

En diferentes partes de la República mexicana se han reportado algunas sequías de agua y desabasto moderado a extremo, mismo que se enfrenta en todo el mundo por el cambio climático. Debido a estas problemáticas, autoridades locales y federales han buscado estrategias y alternativas para garantizar el acceso al agua, como la propia Sheinbaum Pardo lo hizo en la CDMX.

Estrategias para el cuidado del agua

Durante su administración en el gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum abordó el tema de la escasez de agua que se vivía en diferentes alcaldías de la ciudad para garantizar el derecho fundamental de acceso al agua.

En el caso de la CDMX, la ex mandataria realizó algunas acciones como:

Programa de sectorización

Atención a fugas

Convenios con Michoacán y el Estado de México

Campañas de concientización y cuidado del líquido vital

Rescate de humedales y cuerpos de agua

Reparto de pipas gratuitas en las 16 alcaldías

Programa Cosecha de Lluvia

Con estas acciones, Sheinbaum Pardo buscaba reducir la falta de agua al mínimo, ya que se estimaba un gran desabasto para la CDMX por la temporada de estiaje anunciada en los pasados meses de abril-junio de 2023. Ahora, la militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) mantiene en su agenda ese tema como otros que asegura, va anotado durante su recorridos por México.