México está a 100 mil barriles diarios de petróleo de lograr la autosuficiencia enegrética: AMLO

El presidente López Obrador afirmó que está cerca de lograr su plan de aumentar la producción de petróleo mexicano a 2 millones de barriles diarios, porque ya se producen un millón 900 mil. Dijo que el país tendrá materia prima para lograr la autosuficiencia energética en 2024 ya que, de lo contrario, cualquier potencia del mundo podría “tumbar” al gobierno mexicano.

Y es que el mandatario se fijó que México ya no venda al mundo el petroleo y lo refine en el país, para producir energéticos, como gasolinas y diésel. “¿Cuánto aguantaría un gobierno de México si deciden las potencias no venderle gasolinas?, ¿cuánto aguantaría si no tenemos gasolinas?, cuando mucho un mes y lo tumban. Nosotros tenemos para seguir siendo un país independiente y soberano. Tenemos que ir a la autosuficiencia energética igual que la autosuficiencia alimentaria”, dijo en la mañanera de este miércoles.

El tabasqueño también afirmó que gracias a que ya reorientaron la inversión pública y con ello descubrieron nuevos campos de petróleo y otros factores, han logrado bajar los costos de producción de 20 dólares por barril a 10 dólares por barril.

"Nada más para que se tenga una idea, se vende el barril de petróleo en 65 dólares y nos cuesta extraerlo 10, pues es bastante la utilidad. Eso fue otro criterio”

Reiteró que el tope que se fijó en su gobierno para no sobreexplotar yacimientos y pozos de petróleo, es de 2 millones de barriles al día, "por que es lo que necesitamos para lograr la autosuficiencia energética".

“No se trata de extraer y extraer, se podrían sacar hasta 3 millones más si se continuaban con los acuerdos de utilidad compartida con empresas. No, eso resultó un fracaso completo”, finalizó.

Ajustan a la baja meta de producción de Dos Bocas en 2023 y 2024

El gobierno federal ajustó a la baja las metas de producción de combustibles de este y el siguiente año de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, pues el presidente López Obrador proyectaba cerrar el 2023 con 170 mil barriles diarios, pero ahora serán 128 mil, mientras que para 2024 esperaba 340 mil barriles diarios y se reducirá a 306 mil barriles.

Las nuevas metas para Dos Bocas, que a la fecha no ha comenzado a refinar, fueron presentadas en la mañanera de este miércoles por el mandatario federal, al proyectar en el Salón Tesorería de Palacio Nacional una gráfica de trabajo interno del gobierno federal, intitulada “Evolución y proyección del déficit de combustibles (gasolina, diésel y turbosina)”.

Sin embargo, resaltó que con “el nuevo plan de negocios públicos” en este sector el país alcanzará la autosuficiencia energética, al dejar de vender el petróleo crudo para procesarlo en México. “Entonces, en vez de vivir o de tener ingresos por la venta de petroleo crudo los ingresos los vamos a tener en el mercado interno por la venta de gasolinas, de combustible, es una reconversión”, dijo.

En las nuevas cifras de producción de gasolinas se apunta que este año la producción será de un millones 343 mil barriles. Del total, de las seis refinerías en rehabilitación saldrán 731 mil. “Estos 128 ya es Dos Bocas para este año, es lo que tenemos estimado para finales de año y esto es Deer Park, bajaríamos a 232 las importaciones. No son Tamales de Chipillín, pero en esto vamos, en esto vamos”, dijo.

