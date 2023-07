José Narro Robles: es un horror lo que están haciendo con la salud en México

José Narro Robles, exsecretario de salud, dijo que no tiene sentido hacer estructuras a modo, esto luego del nuevo reglamento interior del Consejo de Salubridad General, en el que se elimina a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como otros organismos no gubernamentales.

"Sucede que cambian la composición del Consejo de Salubridad General, un órgano importantísimo para la salud y el manejo de momentos críticos... Realmente no tiene sentido seguir haciendo estructuras a modo para que no se escuchen voces disidentes, para que no pueda existir un debate informado, inteligente, centrado en el conocimiento, en el saber, en la ciencia, en las humanidades", destacó.

En entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Media Group, el exrector de la UNAM subrayó que la virtud que tenía la presencia de la UNAM, es que ahí estaban presentes las humanidades, las ciencias sociales y las económico-administrativas.

"No sólo es un error, es un horror lo que han estado haciendo con la salud de nuestra población", afirmó.

Dijo que es un "horror" lo que está haciendo el gobierno con la salud. Foto: Especial

Agregó que "lo que este gobierno va a entregar en materia de salud no es Dinamarca, es un verdadero panteón", expresó.

Destacó que durante la pandemia, el gobierno no convocó al Consejo de Salubridad General y tomó todas las decisiones; sin embargo, dijo que los errores y las omisiones se pagan "con dolor, con luto, con muerte, con enfermedad".

"No les interesa escuchar voces que no sean las de ellos solos, prefieren los soliloquios que los debates, prefieren una sola voz, la secretaría y el consejo de una sola voz, que escuchar a los expertos, a los conocedores", expuso.