José Narro Robles: el objetivo de Méxicolectivo no es impulsar una candidatura de oposición

En una de sus conferencias matutinas en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, miembro del Colectivo por México, por referirse a los jóvenes como "ninis", de la misma manera que lo hizo contra el excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien calificó de "adversarios políticos".

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, José Narro Robles señaló que durante los últimos tres años ha recibido esos comentarios, por lo que no se enganchara en una "discusión que no tiene sentido".

Destacó que una de las razones por las que se sumó a ese proyecto es porque "México no va bien". Aclaró que si bien no es solo producto de los últimos cuatro años, sí se han agravado muchas situaciones como la inseguridad, la violencia, la salud, la educación y los efectos de la Pandemia, el empleo y la inflación.

"No hemos podido resolver los problemas a tiempo, la pobreza, la desigualdad, la ignorancia y una serie de situaciones que a México lo afecta", expresó.

Aseguró que el objetivo de Mexicolectivo es generar el diálogo sobre los problemas en el país. Foto: Especial

Dijo que a México le conviene tener claridad de cuál es el rumbo que tiene que seguir, cuáles son los objetivos y las metas, así como la necesidad de que una sociedad tan plural como la mexicana tenga mecanismos para establecer el diálogo alrededor de los principales temas del país.

Respecto a que el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas decidiera deslindarse de Mexicolectivo, si las ideas que se plantean en ese proyecto surgieron del libro Por una democracia progresista, dijo que no tiene información adicional al comunicado que difundió, por lo que "es una situación que sólo el Ingeniero Cárdenas puede decirnos cuáles son".

Narro Robles indicó el excandidato presidencial es uno de los referentes más importantes, "es una autoridad moral en el país", pero es respetable que su decisión.

Finalmente, señaló que convocar a discutir los grandes problemas de México no tiene la intención de afectar a alguien, sino de resolver problemas y terminar con una polarización que al país no le conviene, por el contrario debe estar unido, y debe haber tolerancia, información y estimular que la sociedad participe en el debate y aseguró que el propósito de Mexicolectivo no es impulsar una candidatura presidencial de oposición.

