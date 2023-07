AMLO se deslinda de la desbandada masiva en el PRI: "Es un exceso que me echen la culpa"

Entre risas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se burló este martes de que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le echara la culpa de la renuncia a su partido de liderazgos y senadores como Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu.

En la mañanera en Palacio Nacional, reiteró que es “muy lamentable que el PRI terminara de esa manera” después de haber sido el partido que nación tras la Revolución Mexicana. Para él, dijo, lo que está pasando en el tricolor retrata “la descomposición en la oposición", a consecuencia de que se pusieron al servicio del gerente del “supremo poder conservador”, Claudio X. González.

“Pues yo creo que se están dando cuenta de que los usan y que además pues la gente no ve bien eso. Y se están deslindando, pero es realmente un exceso que el dirigente del PRI me eche la culpa a mí. Eso suele pasar, ya lo hemos dicho en otras cosas que si a alguien lo regañan en su casa, me echa la culpa a mí”, dijo.

El pasado lunes, los senadores Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga anunciaron su salida del PRI, ante las diferencias que han mantenido con el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno en su forma de dirigir el partido, apuntando que “destruyó” esa agrupación política.

Los legisladores anunciaron su renuncia acompañados de decenas de liderazgos priistas y a la par presentaron la creación de su nuevo movimiento “Congruencia por México”.

Osorio Chong fue uno de los que renunció al PRI

FOTO: Archivo

Información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez