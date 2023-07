Alfonso Durazo presenta Auditorías Colmena 2023, esquema anticorrupción de vanguardia

Para que el proceso de auditorías a los municipios del estado sea más ágil y se incremente la cobertura de fiscalización, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, presentó el esquema de Auditorías Colmena 2023, que garantiza una planeación eficaz para los datos entregados a la Auditoría Superior de la Federación.

El titular del Ejecutivo Estatal señaló que con esta nueva estrategia de fiscalización, se busca mejorar el proceso de transparencia en los informes que rinden los municipios auditados, a través de una firma de convenio con la ASF para la correcta entrega de información sobre el uso de los recursos financieros otorgados por la Federación.

Resaltó que parte de la transformación del estado se basa en la suma de esfuerzos de municipios y servidores públicos para mantener buenas prácticas dentro de la administración que inhiban la corrupción.

“No acepto que por venir de una herencia y de una inercia muy fuerte del ámbito de corrupción, nuestro gobierno no tenga capacidad para ponerle una cortina tajante porque uno de los principios de nuestro gobierno es la transparencia, es una expresión muy eficaz de campaña, pero es un principio y el que no se lo crea está mal: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, pero la única manera de decirle a la gente que no hemos robado es siendo transparentes”, expresó.

David Rogelio Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación, indicó que, de un total de 719 municipios que se fiscalizarán en el país bajo el programa de Auditorías Colmena, en Sonora se auditarán 18 localidades.

Durazo Montaño pidió a los municipios su colaboración para lograr que Sonora sea primer lugar a nivel nacional en materia de transparencia y rendición de cuenta, principio fundamental que rige la Cuarta Transformación del país.