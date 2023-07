Metro y Metrobús CDMX: retrasos y saturaciones en el transporte público hoy 3 de julio

El principal medio de transporte público de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que presta el servicio a 90 millones de personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Le siguieron el Metrobús, que transporta a 33.8 millones; la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), a 12.2 millones; el Mexibús a 8 millones; el Trolebús a 7.1 millones; el Tren Suburbano a 3.7 millones; el Tren ligero a 2 millones y el Mexicable que transportó a 402.7 mil pasajeros.

Debido a la gran demanda de usuarios en los diversos transportes, estos sistemas de viaje aprovecharon el uso de las redes sociales y abrieron cuentas oficiales para informar a los pasajeros sobre los retrasos, saturaciones y cierres. A través de sus cuentas de Twitter: @MetroCDMX y @MetrobusCDMX, están en constante comunicación con los internautas para atender de manera eficaz los incidentes que retrasen la movilidad capitalina.

El Metrobús no reportó ningún cierre de estaciones o atraso en su servicio. FOTO: Cuartoscuro

¿Cuáles son las Líneas afectadas?

06:30

Hasta el reporte de las 6:30 horas de la mañana, el Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó una mayor demanda del servicio en las Líneas 2, 3, 7, 8, 9, A y B. De acuerdo con su infografía compartida de moderada, la afluencia de personas pasó de moderada a alta. Asimismo, las Líneas 1, 4, 5, 6 y 12 pasaron de baja a moderada en cuestión de demanda del servicio. Los usuarios de Twitter confirmaron los atrasos de varios minutos en estas rutas, sin embargo no se ha implementado el operativo de control que limita el acceso al andén con el afán de garantizar mayor seguridad a los pasajeros.

Línea 1: 4 minutos de espera con afluencia moderada.

Línea 2: 5 minutos de espera con afluencia alta.

Línea 3: 6 minutos de espera con afluencia alta.

Línea 4: 5 minutos de espera con afluencia moderada.

Línea 5: 5 minutos de espera con afluencia moderada.

Línea 6: 4 minutos de espera con afluencia moderada.

Línea 7: 5 minutos de espera con afluencia alta.

Línea 8: 5 minutos de espera con afluencia alta.

Línea 9: 6 minutos de espera con afluencia alta.

Línea A: 6 minutos de espera con afluencia alta.

Línea B: 4 minutos de espera con afluencia alta.

Línea 12: 3 minutos de espera con afluencia moderada.

Las ocho rutas del metrobús operan con normalidad. FOTO: Archivo del Heraldo

Por otra parte, el Metrobús no ha reportado cortes, retrasos o cierres en su circulación. Las ocho rutas que lo conforman siguen brindando el servicio con normalidad y solo atendió el reporte de una unidad, la 584 que casi choca con un automóvil particular (según el usuario Carlos), además de la SBR-929 en la que se solicitó apagar el aire acondicionado. Ambas quejas se atendieron a través de la cuenta de Twitter del servicio de movilidad y no pasaron a mayores los incidentes.

06:00

De acuerdo con el reporte del Metro de las 6:03, las rutas con más atrasos en este momento son las Líneas 3, 9 y A. Según registran atrasos de hasta seis minutos de espera además de una afluencia moderada. Sin embargo, de acuerdo con los usuarios que presumen estar dentro de las instalaciones, para abordar un vagón les toma hasta 10 minutos. Asimismo, cabe destacar que el sistema de transporte no implementó el operativo de control que limita el acceso al andén por cuestiones de seguridad. Para finalizar, se registró una ocupación de baja a moderada en todas las rutas.