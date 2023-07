AMLO llama a no votar por DeSantis ante ley antiinmigrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la reforma antiinmigtante del gobernador de Florida, Ron DeSantis, por lo que llamó a los ciudadanos de Estados Unidos a que no le den ni un voto que lo lleve a la candidatura presidencial por el Partido Republicano.

Incluso aconsejó al gobernador de Florida que lea la Biblia, donde dice que hay que darle un buen trato al forastero.

"Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida, que está en contra de los migrantes, ni un voto a DeSantis. 'Él que no quiere a su patria no quiere a su madre'. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes, no nos podemos quedar callados, si Estados Unidos es una gran Nación ha sido por los migrantes", dijo durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El mandatario nacional señaló que DeSantis tiene propósitos "electoreros y politiqueros" al echar a andar esa ley que impone prisión a quienes transporten a migrantes ilegales y obliga a las empresas a que no contraten a extranjeros no autorizados en Florida.

"Quiere quedar bien engañando que los migrantes son los que causan la desdicha en Estados Unidos, todo lo cual es falso, se atreven a hacer esas reformas en vísperas de elecciones", reclamó el mandatario.

López Obrador dijo que DeSantis también busca la construcción del muro fronterizo y maltrato a los migrantes.

"Aspira a ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano, ojalá que los ciudadanos de Estados Unidos conozcan lo que realmente está sucediendo, porque son los migrantes que permiten que se puedan hacer las obras de infraestructura, lo que hace falta en Estados Unidos es la fuerza de trabajo que engrandece a EU. Los migrantes son los que permiten el desarrollo de los pueblos en el mundo, por eso en vez de reprimirlos, maltratarlos y expulsarlos, hay que reconocerlos".

Destaca AMLO comportamiento de "corcholatas" en el Zócalo

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el comportamiento “ejemplar” de las denominadas “corcholatas presidenciales”, porque se dejó atrás la politiquería para conmemorar el quinto aniversario de su triunfo electoral. Afirmó que en su movimiento están unidos porque quieren la transformación.

“Quiero agradecer mucho el comportamiento de quienes aspiran a sustituirme en el liderazgo de la transformación. Antier estuvieron en el Zócalo y un comportamiento ejemplar, no hubo politiquería, porque estamos unidos, porque queremos que continúe la transformación del país y la gente eso es lo que quiere, que no haya rupturas, que no haya fracturas”, enfatizó.

El sábado, en el Zócalo, las corcholatas, los que buscan sucederlo en el cargo, estuvieron en la sección de invitados especiales abajo del templete, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.