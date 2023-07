VIDEO: aterrorizada mujer pide a gritos ayuda para no ser secuestrada en Cuernavaca

En el ejido de Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos, una mujer se salvó por poco de ser secuestrada por un par de hombres que intentaron subirla a la fuerza a un automóvil Nissan March modelo 2018 de color rojo. En el video de solo 25 segundos que grabó la cámara de seguridad de circuito cerrado, se observa como la mujer logra zafarse de los brazos de uno de los sujetos y correr hacia su domicilio. Gracias a la información del filme, se reveló que el incidente ocurrió el pasado 26 de julio en punto de las 14:34 horas.

¿Cómo ocurrió el intento de secuestro en Cuernavaca, Morelos?

Una joven estaba parada frente a una acera de su propio domicilio, justo debajo de una zona de árboles para resguardarse del sol. En ese momento y a plena luz del día, un carro Nissan March modelo 2018 de color rojo pasó a lado de la joven y se detuvo justo enfrente de ella. El copiloto del vehículo abrió la puerto y bajó del auto para correr hacia donde se encontraba la chica. Ambos comenzaron a forcejear, ella logró zafarse y alejarse de él e inmediatamente pidió la ayuda de sus padres.

Los hombres salen despavoridos en cuanto la familia sale de su domicilio para auxiliar a la joven. FOTO: Captura de video de redes sociales

"¡Papá, papá! ¡Mamá, mamá!", gritó con desesperación la joven.

El hombre que vestía de jeans azul, cinturón negro y una playera básica de color blanco se regresó inmediatamente al automóvil en cuanto escuchó que la joven sería auxiliada por quien se presume es su familiar. El supuesto padre sale acompañado de un canino que se monta en la reja de la propiedad mientras que al hombre se le escucha decir "¡ya los vi p*tos, ya los vi!". Finalmente el carro arranca a toda velocidad y sale de la vista de la cámara de seguridad.

Gracias al pedido de auxilio de la joven es que los delincuentes huyen despavoridos, pero se desconoce su paradero.

La joven logra acercarse a la reja del domicilio y en ese momento los criminales se dan a la fuga. FOTO: Captura de video de redes sociales

¿Que dicen las autoridades?

Hasta el momento, y debido a que se debe levantar una denuncia del incidente, las autoridades municipales y estatales de Morelos no se han pronunciado al respecto del intento de secuestro. Por ende no hay alguna versión oficial de los hechos y se desconoce si la afectada interpuso la acusación correspondiente ante el Ministerio Público. Lo que se sabe hasta el momento es que la grabación se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó que los hombres a bordo del vehículo abandonaran el Nissan March 2018 de color rojo frente al centro cristiano de Acapantzingo, aunque no se tiene la certidumbre total de que sea el mismo automóvil que se iba a usar en el crimen.