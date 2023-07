Morena critica que el INE no obligue a Santiago Creel y Xóchitl Gálvez a renunciar al cargo: aplaude nuevos lineamientos

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aplaudió los lineamientos que la noche de este miércoles alista aprobar el Instituto Nacional Electoral (INE) para regular, monitorear y fiscalizar la publicidad, las asambleas y los recorridos que hacen las “corcholatas” y lo aspirantes del Frente Amplio por México, aseguró que cumplirán con la ley. Sin embargo, criticó y calificó de incongruente que no se obligue a Santiago Creel y Xóchitl Gálvez a dejar sus cargos legislativos.

En conferencia de prensa, el líder morenista se refirió a los lineamientos que se prevé discuta y vote el consejero General del INE en su sesión extraordinaria de este miércoles, tras señalar que ya tuvo acceso a un primer borrador, aplaudió que el órgano electoral reconozca que están en su derecho de realizar el proceso interno y no restringir publicidad, incluidos los espectaculares, recorridos ni asambleas públicas, siempre y cuando no se adviertan fines electorales.

Delgado, aseguró que acatarán los lineamientos que emita el INE, consecuencia de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); así como las leyes en materia electoral.

“Es válido este ejercicio que hemos venido realizando y que ahora va a regular el INE y que les adelanto, pues estamos dispuestos a respetar las reglas que ellos nos impongan. Porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien, sabemos que no estamos violando ninguna ley y sabemos que no se va a ver alterado el proceso que está en curso” sostuvo el líder morenista.

Sobre el tope de gastos por aspirante de 34 millones que plantea el instituto, señaló que es excesivo y aseguró que las “corcholatas” no lo necesitarán y solo gastarán los 5 millones de pesos que estableció el partido para los gastos de cada uno.

"Lo que queremos es no violar la ley"

En este contexto destacó que los lineamientos permitan a los aspirantes de Morena y de la oposición a realizar eventos y a promocionar el proceso, en tanto, no se observen objetivos electorales, en este aspecto, adelantó que solicitó al instituto que defina claramente cuáles son los elementos para determinar qué se trata de publicidad o mensajes de naturaleza electoral.



Aclaró que no podrán hacer uso de las prerrogativas para espacios en radio y televisión para promocionar los procesos internos, en su caso el que realiza para elegir al coordinador nacional de los comités de defensa de transformación.

“Estos lineamientos los denomina como procesos políticos, autorizan todo tipo de eventos, mientras no contengan elementos de naturaleza electoral. Ahí lo que estamos pidiendo es que haya mucho detalle por parte de la autoridad electoral, que significa elementos de naturaleza electoral, porque lo que queremos es cumplir, lo que queremos es no violar la ley. Entonces, nada más, no queremos que se defina así nada más, sino que haya precisión de cuáles son los elementos que convierten a una propaganda o a un evento en contenido de naturaleza electoral” señaló Delgado.

Califica de incongruente al INE por no obligar a funcionarios de la oposición a dejar sus cargos

En contraste, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó de incongruente y criticó al INE por no obligar a servidores públicos de la oposición a dejar sus cargos, específicamente al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel y a la senadora Xóchitl Gálvez ambos aspirantes a encabezar la construcción del Frente Amplio por México.

Señaló que el órgano electoral cae en la incongruencia debido a que las “corcholatas” sumaron quejas y denuncias ante la autoridad electoral por no dejar sus cargos, refirió que existe la tesis del TEPJF respecto a que los funcionarios no pueden realizar o participar en actos políticos, además, dijo, estos lineamientos prohíben a los servidores públicos realizar comentarios de carácter electoral y al mismo tiempo permiten a los aspirantes del frente continuar en sus cargos y en el caso de los legisladores tienen derecho a la libre manifestación de ideas sin poder ser reconvenidos.

“Ojalá no cometan esta gran contradicción los consejeros del INE; si no es compatible, que al mismo tiempo no exijan la renuncia y exijan que los servidores públicos hagan manifestaciones sobre este proceso. O son o no son, porque si prohíben que los servidores públicos hagan manifestaciones sobre este proceso, entonces le taparían en la boca a los aspirantes servidores públicos que están participando en el proceso del Frente Opositor.

