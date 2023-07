Familiares de mexicano desaparecido en Canadá piden apoyo para localizarlo: “Es como vivir en una pesadilla"

Familiares de Carlos Tomás Aranda Burgoin solicitaron apoyo para localizarlo debido a que desde hace 20 días desapareció en Osoyoos, una ciudad del valle de Okanagan en la Columbia Británica de Canadá.

De acuerdo con Josué, su familiar buscaba expandir sus conocimientos tras graduarse de la carrera de Turismo y Desarrollo Sustentable en la UABJO.

“Viajó en calidad de turista, él sacó su visa y pasaporte de turista. Viajó con su amigo Ángel, el cual ya está aquí en Oaxaca además conoció a otras dos personas Omar y Antonio”, dijo al exponer que seguramente no llevaba su teléfono celular cuando desapareció.

Lo anterior debido a que después de tratar de comunicarse con él, recibieron llamadas extrañas en ingles de números de Canadá y una más de México.

Aunque han solicitado apoyo de las autoridades federales, estatales y consulares no han sido atendidos “acudimos a la Fiscalía, pero no hemos tenido respuesta. Recurrimos a Relaciones Exteriores, nosotros viajamos a la Ciudad de México, ahí ellos no canalizaron con las autoridades del Consulado de Canadá, pero hasta ahora no se tiene ningún avance”.

En tanto el padre del joven desaparecido viajó a Canadá para emprender las acciones de búsqueda sin que hasta el momento haya recibido ayuda por parte de las autoridades de ese país.

“Es como vivir en una pesadilla, mi mamá es diabética, no saben el dolor que se tiene, no se sabe nada de él, han pasado 20 días y pedimos el apoyo de los medios de comunicación para que se difunda el caso”, agregó.