Colectivos lamentan que no se trabaje en contener crisis de desaparecidos en Jalisco

Sin diálogo, sin escuchar propuestas de los colectivos, sin una minuta concreta ni cronograna de trabajo para las siguientes reuniones, dos de los 13 grupos de la sociedad civil que participaron en la reunión con el Gobierno estatal para atender el tema de la búsqueda de personas, el Colectivo Luz de Esperanza y Madres Buscadoras de Jalisco lamentaron que la reunión con funcionarios de las dependencias estatales que atienden el tema haya quedado corta sin abordar otros temas.

“Todos los demás puntos importantes se obviaron, no se trataron”

"No se revisaron protocolos, simplemente fue una lluvia de ideas, nos separaron en cuatro mesas de trabajo, estuvo el Fiscal, estuvo la Fiscal desaparecidos, estuvo, todas las autoridades que tienen que estar sobre el tema, estuvo el maestro Enrique Ibarra. Prácticamente fueron tres preguntas en el tema de las búsquedas, el antes, durante la búsqueda y después de la búsqueda. Ellos marcaron la pauta del tiempo y todos los demás puntos importantes se obviaron, no se trataron y a nadie le importó tocar el tema de la crisis forense", lamentó el vocero de este colectivo, Héctor Flores.

"A nadie le importó tocar el tema de la crisis forense" lamentó Héctor Flores, vocero de los familiares. | Foto: Gobierno del estado de Jalisco

Durante la reunión las personas trabajaron en mesas encabezadas por subsecretarios y autoridades de Gobierno, al final se expusieron conclusiones de cada una y se informó que se integrará un documento donde se incluyan las propuestas de quienes participaron. Según el comunicado del Gobierno estatal, la finalidad de esta reunión fue para escuchar las propuestas que los familiares tienen, y que servirá de insumo para el diseño del protocolo de seguridad en las búsquedas que brinde protección a las y los familiares de personas desaparecidas; ciudadanos y ciudadanas, medios de comunicación y servidores públicos.

No se tocó el tema de la emboscada el 11 de julio

Indira Navarro, vocera del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, explicó que no hubo diálogo ni tampoco hablaron de la emboscada del 11 de julio, que detonó la urgencia en la revisión de los protocolos de búsqueda.

"Ok que les vaya bien. ¿Cómo? ¿Y el diálogo que íbamos a tener? ¿Las propuestas que traíamos? Yo ayer me desvelé haciendo, apegado a las leyes para poder crearlo bien y que vean que estaban violando los derechos y eran temas específicos y relevantes, importantes que teníamos que tocar. No, no decepcionada, fue una jugada como para tapar la bronca. Yo no sé porqué Margarita (Sierra, titular de Planeación) se prestó a esto y fue nada más asistir y estar sentadas escribiendo lo que ellos querían que escribiéramos y ya. No nos dieron voz ni voto, no dieron oportunidad de expresar lo que traíamos nosotros de inconformidad, no se prestaron al diálogo; fue una pérdida de tiempo, la verdad", lamentó.

Los temas de fondo y que pidieron en el pliego firmado el pasado 16 de julio por más de 20 colectivos en donde insistieron en la importancia de la búsqueda con presunción de vida, la falta de transparencia en las cifras de personas desaparecidas que sigue sin coincidir con la plataforma federal además de la revictimización de quienes desaparecen.

Indira Navarro vocera del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, explicó que no hubo diálogo ni tampoco hablaron de la emboscada del 11 de julio | Foto: Gobierno del estado de Jalisco

"No se hablaron porque la reunión básicamente no era para eso"

"Los temas de fondo como los que se trataron en la marcha, no se hablaron porque la reunión básicamente no era para eso. Para nosotros, para Luz de Esperanza, es una simulación, es una bomba de humo para decir el Gobierno del Estado, como ya sacó en su comunicado, para decir que están trabajando con las víctimas, que están trabajando con las familias, cuando los temas importantes no fueron tocados", añadió Héctor Flores.

Algunos de los temas que destaca el vocero del Colectivo Luz de Esperanza es que deben abordarse son una política de prevención y contención porque si no se busca con búsqueda con vida, la crisis va a continuar. "Si no se contiene el problema, sino se hace algo ya, para mí, se me hace una sentencia de muerte para todos los desaparecidos porque a nadie le importa buscarlos con vida", recriminó.

Los colectivos que estuvieron presentes son: Entre Cielo y Tierra Oficial; Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros; Huellas de Amor; Hasta Encontrarles Lagos de Moreno; Por Amor a Ellxs; Más 1 igual a todos Lagos; Luz de Esperanza; Guerreras San Miguel; Guerreras Unidas de Chapala; Entre Cielo y Tierra Desaparecidos de Jalisco; Madres Buscadoras de Sonora; Buscando Corazones en Jalisco y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco.

Por parte del Gobierno estatal estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza; la secretaria Margarita Sierra, titular de la SPPC; el Coordinador Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, y el Fiscal del Estado Joaquín Méndez Ruíz; además de las y los cuatro titulares de las dependencias encargadas de la búsqueda de personas en nuestro estado, la Mtra. Blanca Trujillo, Fiscal Especializada en Personas Desaparecidas; el Mtro. Víctor Ávila, encargado de Despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas; Mtro. Iván Sánchez titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Ing. Gustavo Quezada, titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.