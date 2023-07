Asesinan a balazos a hombre en zona hotelera de Cancún

Este martes 25 de julio, un hombre fue asesinado a balazos dentro del Hotel Riu Palace Península, ubicado en la zona hotelera de Cancún. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades locales, el asesinato ocurrió en el área que está entre la playa y las albercas de la edificación.

Se sospechaba que el hombre asesinado era colaborador del hotel, pero la cadena salió a desmentir la información a través de un comunicado. FOTO: Hoteles Riu

¿Por qué atacaron a un hombre dentro de la zona hotelera de Cancún?

El hotel, localizado sobre el kilómetro 5.5 Lote 6-C del boulevard Kukulcan inmediatamente contactó al 911 para reportar los hechos. Esto alertó a las corporaciones de seguridad, las cuales realizaron todo un operativo en conjunto, se unieron los tres órdenes de gobierno, la policía y la fiscalía local además de miembros de la Marina.

Se unieron los tres órdenes de gobierno para investigar sobre el incidente. FOTO: Twitter de @Eco1_LVM

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer a ningún detenido por el incidente y el cuerpo del hombre, que aún no se logra identificar, fue retirado de las instalaciones del Hotel parte de peritos de la Fiscalía General de Quintana Roo. Sin embargo, el organismo de seguridad detalló que el homicidio ocurrió por presuntos delitos contra la salud y afortunadamente, los huéspedes de la edificación no estuvieron en riesgo en ningún momento.

Ahora se abrió una carpeta de investigación para dar con el o los responsables. Asimismo, el departamento de Comunicación de Riu detalló que el hombre asesinado no se trata de un obrero de la cadena hotelera, sino que es una persona externa. De igual forma, detalló que todos los turistas y colaboradores de la edificación fueron resguardados durante el suceso, por lo que nadie resulto herido.