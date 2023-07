VIDEO: enfurecida mujer atropella a vecinos que cerraron calle, pedían les restablecieran la luz

Debido a la falta de luz eléctrica durante cuatro días, derivado de una tormenta de arena que azotó la ciudad de Guaymas, Sonora, manifestantes bloquearon la Calzada Agustín García López con el objetivo de entablar una conversación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se les fuera restablecido el servicio, pues aseguraron necesitan la luz para poder tener todo al corriente con sus domicilios y poder aguantar el clima extremo de la zona.

En las imágenes que circularon en redes sociales como Twitter y Facebook se aprecia cómo habitantes de las calles 11, 12, 13 y 14 cerraron la vialidad y colocaron sobre ella piedras y troncos para no dejar que los carros siguieran su camino, provocando la molestia de los conductores.

"No tenemos luz desde el jueves, los niños no aguantan las temperaturas, ya avisamos a las autoridades pero no nos hacen caso, mejor decidimos cerrar para meter presión", declararon los manifestantes a medios locales.