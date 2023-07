Mamá denuncia presunto abuso de su hijo en un CENDI de la GAM, exige justicia para el menor

Una madre de familia continúa pidiendo justicia por su hijo de 3 años de edad, quien presuntamente fue víctima de abusos sexual dentro del CENDI “Amalia Solórzano de Cárdenas”, ubicado en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con el testimonio de la mujer, el caso ocurrió a principios de año, pero las autoridades no han detenido a ninguna persona por estos hechos violentos.

En entrevista de prensa con Telediario, la mujer reveló que se dio cuenta del abuso sexual cuando a principios de año lavaba la ropa de su hijo. La madre del pequeño detalló que en el uniforme de la guardería habían manchas de sangre, por lo que llevó a su hijo a realizarse estudios, los cuales confirmaron que había sido víctima de un abuso sexual.

La mujer se dio cuenta de lo ocurrido al hablar con su hijo y ver una mancha de sangre en su ropa interior. Foto: pixabay.

Médicos y psicólogos confirmaron el abuso sexual

Aparentemente fue la maestra del menor quien lo agredió. Según la madre del pequeño el niño fue quien señaló a la docente por realizarle presuntos tocamientos sexuales sin su consentimiento. De igual manera, la mujer aseguró que el niño presentó lesiones, las cuales fueron confirmadas por un pediatra y por un psicólogo, quien constató que el niño tenía un fuerte trauma.

“Me llamaron a las dos de la tarde a mi trabajo solicitando un calzón porque al niño le había ganado de la pipí. Acudí por el niño a la escuela, me lo entregan bastante tiempo después, se desmaya. Llegamos a la casa y me percató, desafortunadamente, quince días después, al lavar la ropa, que el calzón tenía una mancha enorme de sangre. Me dijo que la maestra lo había lastimado, que le dolió mucho”, dijo la mujer al ser entrevistada por el medio Telediario.

El menor señaló a su maestra por realizarle tocamientos. Foto: especial.

Madre pide justicia por el abuso sexual de su hijo

Ya hay una carpeta de investigación en contra de la maestra involucrada en el caso. Además, hubo una sanción contra la docente por parte del Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, la madre de la víctima comentó que no considera que haya sido suficiente, ya que la agresora de su hijo continúa frente al grupo y únicamente le descontaron cinco días de salario.

La mujer pide que las autoridades avancen en la investigación para que el caso de su hijo no quede impune. “Solicito su ayuda para que esto no quede impune y esta persona enfrente a la justicia”, comentó la madre del pequeño. Agregó que hasta ahora no tiene un abogado de oficio y su hijo no ha recibido acompañamiento psicológico.