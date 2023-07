Luis Espinosa Cházaro asegura que no contrató espectaculares: "para ellos no ha salido un peso ni va a salir"

En entrevista con José Luis Sánchez Macías A la 1 para El Heraldo Media Group, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, aseguró que él no contrató los espectaculares con el eslogan "Cházaro Chilango".

"Para ellos no ha salido ni un peso ni va a salir porque no tengo para tantos espectaculares", afirmó.

El perredista explicó que fue entrevistado por una revista de gran circulación y ante la "efervescencia de las corcholatas" por salir en distintas revistas, ha provocado una competencia entre las diversas publicaciones.

"Yo agradezco mucho aquella que me hizo la entrevista, que ha causado mucho revuelo por términos como el de 'Cházaro chilango', y bueno la revista tendrá que acreditar su contrato con el INE y su pago de esos espectaculares, yo muy agradecido con la revista, porque me ha dado mucha cobertura, pero no me corresponde a mí porque no los contraté yo", señaló.

Este lunes, renunció al Comité Organizador. Foto: PRD

Renuncia al Comité Organizador del Frente Amplio por México

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, renunció al Comité Organizador del proceso para seleccionar al candidato presidencial del Frente Amplio por México, para no ser juez y parte en el proceso sobre la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a la que aspira.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, señaló que en común acuerdo con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dejará el cargo por congruencia, para poder participar en la construcción del método para seleccionar al candidato a la jefatura de Gobierno del frente opositor.

“Para no ser juez y parte en esto que he venido insistiendo, que en la Ciudad de México debe haber un método, sino similar, muy parecido al de l presidencia de la República, es que en acuerdo con Jesús Zambrano, a petite de hoy, dejo el Comité Organizador, representando al PRD, continuaré trabajando con el frente con Va por México, pero ya desde otra trinchera que es ver que se construya un método en la Ciudad de México”, señaló el coordinador de la bancada perredista.

Por ello, llamó a las dirigencias nacionales del PAN y del PRI, que encabezan Marko Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente, a definir ya el método que se utilizará en el caso de la candidatura a la capital del país.

“Un llamado muy respetuoso a las compañeras y los compañeros del PRD en la ciudad, del PAN y del PRI, a que terminemos ya un método en la ciudad somos más de un aspirante, hombres y mujeres valiosos y yo creo que es indispensable que el método ya se defina por parte de los partidos a nivel nacional y que los partidos a nivel local también estén al tanto del mismo”, informó Espinosa Cházaro.

Respecto a la aspiración de la presidenta del PRD en la capital del país, a contender por la candidatura del Frente Amplio por México por la CDMX, Nora Arias, el diputado federal consideró que debe separarse del cargo.

“Un cargo como el de diputado o el de alcalde no riñe directamente pero participar de la construcción del método y que quiera inscribirse al método, pues sí me parece un poco delicado, si yo que era parte del Comité Organizador de la Presidencia de la República que no estoy aspirando a la Presidencia de la República, me separo para no mandar señales encontradas, nuestra presidenta Nora Arias debería hacer lo mismo, separarse del cargo de presidenta y ser con todo derecho una candidata del PRD en el mismo método que los partidos nos pongan las reglas” recalcó el líder parlamentario.

Con información de Elia Castillo y Brenda Rangel.