"La salida de emergencia estaba tapada con cajas de cerveza": Rebecca Ching sobre incendio del Beer House de Sonora

La regidora de San Luis Río Colorado, Rebecca Ching de León, tuvo una entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para hablar del incendio ocurrido en un negocio ubicado en esta comunidad de Sonora el pasado fin de semana. Al respecto, dijo que el bar Beer House operaba sin ningún permiso correspondiente.

"Me siento muy indignada por esto", declaró Rebecca Ching de León.

Han muerto 12 personas por el incendio en Sonora

A través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, la líder local lamentó que este lugar operara de manera clandestina y que aunque hubo una persona que propagó las llamas que mataron a varias personas, no hay justificación para que se lleven a cabo actividades sin la vigilancia de las autoridades.

"No había salidas de emergencias que estuvieran operando y esto es muy, muy grave", señaló Rebecca Ching de León.

La líder local dijo que el saldo actual es de 12 personas fallecidas y dio a conocer que la Fiscalía local logró la orden de aprehensión del responsable de estos hechos por el delito de homicidio calificado.

Las salidas de emergencia no fueron útiles. FOTO: Cuartoscuro.

La salida de emergencia estaba bloqueada en Beer House

Destacó que en la entidad hay un protocolo fallido, debido a que son los dueños de los negocios los que se deben acercar al gobierno para regular su situación y solicitar permisos. Es entonces que después de esto se hace una visita por parte de Protección Civil para revisar las situaciones de los inmuebles.

Dijo que es necesario revisar todos los establecimientos que tengan giros similares y cumplir con las precauciones necesarias que se establecieron por casos similares como el del incendio de la Guardería ABC.

"La salida de emergencia estaba tapada con cajas de cerveza", lamentó Rebecca Ching de León.

Han muerto 12 personas tras la tragedia.

Alfonso Durazo se comprometió a llevar justicia

Aseguró que la situación le resulta terrible, debido a la cadena de omisiones que llevó al fallecimiento de varios inocentes. Prometió que no se volverá a repetir una situación similar.

"A pesar de que yo no estoy en esa comisión, no me puedo quedar callada. Yo como muchos estamos muy consternados".

La regidora anunció que el gobernador Alfonso Durazo ha actuado de manera expedita, por lo que se ha logrado detener al infractor y se ha actuado de manera ágil para que se haga el peritaje y se finquen responsabilidades. Añadió que el líder de la entidad además habló con los familiares de las víctimas personalmente y se comprometió a brindarles justicia.

Inicia el proceso judicial en contra del acusado por incendiar el bar

La Fiscalía de Sonora informó que oficialmente comenzó el proceso judicial en contra de José Luis "N", quien es el probable responsable de provocar un incendio en un bar de San Luis Río Colorado, la madrugada del sábado, que terminó con la vida de 11 personas, esto al momento de que un Juez liberó la orden de aprehensión en su contra.

Los delitos que enfrenta el imputado son: homicidio calificado por incendio en número de 11, tentativa de homicidio calificado por incendio en número de seis y daños agravados por incendio, hechos ocurridos el 22 de julio de 2023. Cuya pena acumulada podría ser de cadena perpetua.

La Fiscalía detalló que logró recabar los datos de prueba necesarios para que el Juez correspondiente otorgará la orden de aprehensión en internamiento en contra de José Luis "N", de 28 años de edad, a quien se le señala como el probable responsable del incendio provocado en un bar de la colonia Comercial de San Luis Río Colorado, que dejó un saldo de cuatro mujeres y siete hombres sin vida, seis personas lesionadas y daños en el establecimiento.

El hombre es señalado por haber causado el incidente. FOTO: FGE.

Se hizo el seguimiento del imputado hasta encontrarlo

Los hechos ocurrieron a la 01:33 horas del pasado sábado, momento en el que, de forma intencional, el imputado provoca el incendio del bar llamado "Beer House", al arrojar y encender combustible en la puerta del lugar; al parecer, tras ser expulsado por acosar a mujeres dentro del establecimiento.

Gracias a los vídeos de seguridad y las declaraciones de testigos, se logró ubicar el vehículo de la persona y conocer su identidad, con esos datos se detuvo al acusado en un retén militar a bordo de un auto particular intentando huir a la ciudad de Sonoyta.

Fue recluido y se comenzó todo el proceso judicial en su contra, el cual se lleva a cabo con apego a la ley y la Fiscalía informó que se pedirá la máxima pena que la ley contemple como sanción, prometiendo justicia para todas las víctimas de este delito.