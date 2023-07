Claudia Sheinbaum recuerda a la primera mujer electa para gobernadora en el país

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación, compartió parte de su recorrido por Colima, sitio en el que llevó a cabo una de sus Asambleas Informativas. Como parte de su visita al estado, la ex jefa de Gobierno de la CDMX visitó un recinto cultural donde recordó a la primera mujer electa gobernadora de un estado en el país.

"En el Museo Palacio de Colima, encontré una frase de Griselda Álvarez, la primera gobernadora mujer de Colima y primera gobernadora de México, que me pareció muy actual y se las comparto: “Vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres; sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos”, señaló quien fuera la primera jefa de Gobierno electa de la capital del país.

Durante sus visitas a diferentes lugares de la República Mexicana, la ex mandataria capitalina se ha dado el tiempo para visitar monumentos, museos o sitios históricos en los que se resalta la participación del pueblo mexicano. En este caso, Claudia Sheinbaum resaltó el papel de las mujeres en la política mexicana, y destacó el pensamiento de la primera mujer gobernadora de Colima quien se decantaba por la igualdad de género.

Claudia Sheinbaum durante su visita al Museo. Foto: Instagram @claudia_shein.

Historia de Griselda Álvarez

Griselda Álvarez Ponce de León nació el 5 de abril de 1913 en Guadalajara, Jalisco. Desde su nacimiento ya estaba involucrada en la política, ya que diferentes familiares suyos fueron gobernadores del estado que ella misma llegó a dirigir tras ganar la elección de 1979.

Fue una destacada maestra, poeta y escritora, incluso en 1968 recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Al igual que Claudia Sheinbaum, formó parte de su carrera académica dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Facultad de Filosofía y Letras. Posteriormente, comenzó su carrera política en 1977 al ser electa senadora por el estado de Jalisco, de modo que fue ganando terreno en un mundo dominado hasta entonces por los hombres.

Claudia Sheinbaum leyendo un libro acerca de Griselda Álvarez. Foto: Instagram @claudia_shein.

En diferentes ocasiones, la militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha destacado a las mujeres que fueron forjando un camino de lucha e igualdad en diferentes ámbitos. Griselda Álvarez es una de las pioneras en esa cuestión y al tomar el poder impulsó a las mujeres para participar en la toma de decisiones, inspirando a otras a seguir sus pasos.