El gobierno de México rechaza las medidas contra migrantes en Texas: "Es propaganda"

Como “propaganda” y “publicidad”, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador las medidas adoptadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, contra los migrantes como negarles agua e incluso regresar a niños al Río Bravo.

A pregunta expresa, afirmó que las acciones del mandatario republicano es por la época electoral. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que el Gobierno de México denunciará los abusos contra los migrantes, además de que llamará a que los paisanos voten en contra de los republicanos.

“Lo primero no lo creo (de regresar a los niños al Río Grande), sería pues una barbaridad, ese extremo, es inhumano, exterminio, no lo creo. Lo otro sí es posible de que no se le dé agua a migrantes, y que incluso se les persiga. Se llegó a un tiempo a cazar a migrantes, tremendo porque fomentaron ese odio al migrante que es lo que siguen haciendo, por eso lo de las boyas estas naranjas y alambrados con navajas”, afirmó.