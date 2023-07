"No lo digo yo": AMLO estrena sección en la Mañanera para darle la vuelta a la resolución del TEPJF

Ante las medidas cautelares que le impuso el INE para que no hable de temas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este miércoles con una nueva sección en su conferencia mañanera llamada: “No lo digo yo”.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, apuntó que está limitado a hablar porque lo “cepillan los del INE”, en referencia a que las medidas que le impuso la Comisión de Quejas y Denuncias de ese organismo le impiden continuar con sus criticas en contra de Xóchilt Gálvez y otros aspirantes presidenciales de la oposición.

“Como ya no puede hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar… -a ver si me ayudan con el nombre- Yo estoy proponiendo que se llame: no lo digo yo, no lo digo yo y nada más lo ponemos aquí de lo que dicen para que la gente tenga información”, dijo.