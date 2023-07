Pedro Zenteno: 112 estancias infantiles del ISSSTE reciben certificado ISO 9001:2015

Durante la entrega de Certificados ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad a 112 Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el director general, Pedro Zenteno Santaella, informó:

“Se invertirán 500 millones de pesos para mejorar las condiciones de las EBDI, no para darles una manita de gato, sino un zarpazo de tigre; son edificaciones que en promedio tienen 50 años y no han recibido el mantenimiento requerido. No es un gasto, es una inversión, porque los beneficiarios son las niñas y los niños.”

Expuso que, después de haber recorrido las estancias en todo el país, constató las condiciones en las que se encuentran algunas de ellas, en especial 35, a las cuales se dará prioridad para que sean lugares dignos, adecuados y seguros, porque ahí se forman los nuevos ciudadanos.

Entrega de certificados ISO 9001:2015 Foto: Especial

“Me parece una gran irresponsabilidad que no se les haya puesto atención durante muchos años. Un ejemplo son los cambiadores que tienen más de 40 años, los colchones, los juguetes, el sistema contra incendios, el aire acondicionado y en general todas las instalaciones. Por eso recibirán mantenimiento integral, porque ahí está el tesoro más preciado de cualquier ser humano: sus hijos.”

Durante la entrega de los certificados, agradeció el trabajo del personal docente, porque fue gracias a su labor y a su vocación de servicio que se logró la certificación; expresó que no sólo son forjadores de nuevas generaciones de mexicanos, donde se pone en el centro de la enseñanza el valor al prójimo y la igualdad entre mujeres y hombres, sino que demuestra que el Issste está a la altura de las circunstancias.

La directora de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Yezmín Lehmann Mendoza, señaló que el Issste no sólo es salud, también seguridad y garantía de que los infantes están en excelentes manos. Por ello, el instituto impulsa los sistemas de gestión y calidad como estrategia para mejorar la atención:

“Las EBDI son uno de los servicios más importantes y nobles que ofrecemos día a día y, a través de sus maestras —desde 2002— se ha implementado con éxito esta norma de forma gradual, y de dos certificaciones que se entregaron ese año, hoy son 100 las estancias que lo están recibiendo, todo gracias al trabajo en equipo.”

El director estratégico de Información, Supervisión y Evaluación, Hidalgo Borghio Ruiz Hernández, destacó que, dentro de las dependencias del gobierno federal que se dedican a este rubro, las EBDI son los únicos espacios en incorporar un sistema de gestión de calidad, al cierre del 2015 ya eran 40.

“Hoy estamos llegando a 112 de 118 estancias propias, logrando la certificación bajo el esquema de la norma mexicana en calidad y de su homólogo internacional, el ISO 9001, lo que permite garantizar la calidad bajo altos estándares de servicio y atención para el cuidado de niñas y niños.”

Durante el evento que tuvo lugar en el auditorio Lázaro Cárdenas de las oficinas centrales del instituto, asistieron los directores de Procedimientos Legales, Verónica Curiel Sandoval; de Oficinas de Representación, Israel Acosta Ibarra; de Inversiones y Recaudación, Alberto Torres Barriga; el subdirector de Capacitación y Servicios Educativos, Andrés Escobar Maya; y la directora de la EBDI 151, Edith Osiris Ávila.

DRV